Elias Donati: ‘La Viola è un gruppo di amici che gioca a basket’

La canotta numero 18, Elias Donati, è stato protagonista di una prestazione importante nella sfida contro Matera. L’ultima vittoria contro i lucani è stata una partita “strana”, giocata nel palazzetto vuoto a causa della prima giornata di squalifica da scontare.

“Non siamo abituati a giocare senza il calore del pubblico, ma sapevamo che i tifosi ci guardavano da casa nelle nostre dirette streaming. Sapevamo che erano riuniti tutti insieme al Circolo del Tennis Rocco Polimeni e abbiamo voluto dare il massimo, come sempre d’altronde”, ha dichiarato Donati.

La forza del gruppo e lo spirito di squadra

“Siamo una squadra completa, un gruppo di amici che gioca a pallacanestro con un obiettivo comune. Ci divertiamo, ci aiutiamo sin dal primo giorno e questa è la nostra forza. Siamo una famiglia”, ha aggiunto.

“Abbiamo cercato di vivere la situazione con serenità”, ha spiegato Donati. “Ci siamo concentrati solo sulle partite, tirando fuori gli attributi e mostrando ancora una volta il nostro valore. A Catanzaro si è visto il nostro carattere nella rimonta. Con Matera, su quell’onda abbiamo fatto molto bene.”

Il rendimento personale di Donati

“Sono sempre stato un giocatore che aiuta la squadra. Non mi focalizzo sulle statistiche, l’importante è raggiungere l’obiettivo comune”, ha dichiarato.

La doppia seduta di allenamento dopo la trasferta di Catanzaro è stata un momento intenso, ma necessario. “È stata una settimana difficile, ma era giusto affrontarla così. Siamo pronti per le prossime sfide”, ha concluso Donati.

Le sue parole confermano la determinazione e lo spirito di squadra che hanno portato la Viola Reggio Calabria in vetta alla classifica. Con un coach esperto come Giulio Cadeo e il supporto di un pubblico appassionato, ci sono tutti gli ingredienti per una stagione importante.