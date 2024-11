Viola sconfitta a Latina

I neroarancio escono sconfitti dal PalaBianchini di Latina nonostante un inizio grintoso. Il risultato finale è di 83 a 76 per i laziali. Dopo una buona partenza dei padroni di casa, la reazione della Viola non si fa attendere. I neroarancio riescono a chiudere in vantaggio i primi due quarti con uno scarto di otto e quattro punti. Una sfida intensa che però riserva un epilogo deludente. Pur andando negli spogliatoi con quindici punti di vantaggio, al ritorno in campo la Viola trova un avversario più agguerrito e determinato. Il Latina riduce lo scarto fino a superare i neroarancio e a chiudere il terzo e il l’ultimo quarto con undici e otto punti di vantaggio. I due punti dunque rimangono alla compagine di casa al PalaBianchini di Latina. Una partita dal doppio volto che blocca, per il momento, l’ascesa della Viola verso i play off, in attesa del riscatto domenica prossima a Matera. Nota di merito alle tifoserie di questa partita. In un clima di grande sportività, la curva del Latina ha calorosamente salutato la squadra e i tifosi neroarancio con un applauso.

Benacquista Latina – Viola Basket Reggio Calabria 83 – 76 (18-26; 12–16; 27-16; 26–18)

Benacquista Latina: Mathlouthi, Santolmazza 4, De Ninno, Guerra, Ihedioha 19, Uglietti 2, Cantone 7, Portannese 19, Di Ianni, Manzi, Ianes 10, Reed 22.

Coach: Maurizio Bartocci

Viola Basket Reggio Calabria: Deloach 10, Casini 7, Azzaro 6, Rezzano 11, Lupusor, Spissu 2, Rossi 17, De Meo, Rush 21, Ammannato 2.

Coach Gianni Benedetto

Fonte: violareggiocalabria.it