Quella di domenica sarà una partita con tante novità, a partire dall’inedita iniziativa del campo di gioco senza transenne che il Presidente Raffale Monastero sembra apprezzare molto, commentando durante la settimana in questo modo: “Il Basket senza barriere deve essere un messaggio che tutta la meravigliosa Reggio, con il proprio entusiasmo, calore e correttezza, manda allo Sport italiano. Vivere con gioia la socialità, senza barriere, senza pregiudizi e senza rabbia si può, cominciando dalla Pallacanestro, da Reggio Calabria e dal popolo neroarancio.

“

Leggi anche

È proprio da queste dichiarazioni che il popolo neroarancio dovrà fare quadrato e presentarsi al Palazzo con il solito calore che ha contraddistinto il tifo reggino.

La partita si svolgerà a ritmi serrati sin dall’inizio e determinante sarà quanto i rispettivi coach sapranno gestire le assenze nei propri roster.

La Viola, infatti, dovrà fare a meno di Chris Roberts che durante un allenamento ha subito un colpo alla caviglia. Dal canto suo per Tortona, in forte dubbio Lorenzo Gergati, per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio dopo un contrasto contro Siena e Francesco Quaglia per una tendinite acuta, inoltre lo staff medico sta valutando la situazione di Marco Spanghero, fermato da un problema muscolare nell’allenamento di giovedì.

Quali le contromisure di coach Calvani che dovrà fare ruotare la sua panchina con l’apporto di Agbogan e Taflaj? Quanto coach Lorenzo Pansa sarà in grado di sopperire alle assenze senza sovraccaricare i suoi giocatori di punta?

Risposta al campo “senza barriere”, ma che sicuramente sarà luogo di un’accesa battaglia, senza dimenticare per chi volesse seguire il match a distanza che la Lega ha designato come gara di cartello, Viola-Tortona. Il match del PalaCalafiore con la telecronaca di Giovanni Mafrici verrà trasmesso sul canale Youtube della Lnp.

METEXTRA REGGIO CALABRIA – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaCalafiore, Reggio Calabria

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: E. Bartoli, Wassermann, Maffei

Andata: 72-80 d. 1 t.s.

In diretta YouTube su LNP Channel: http://bit.ly/2mtxclw

In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2mt3hds

Radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea (100.3-100.6 – 107)