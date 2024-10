Una strepitosa Viola doma Tortona al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – La Viola si presenta nel suo palazzetto “senza barriere” ma soprattutto senza Chris Roberts.

Il primo quarto si apre con un sorprendente attacco di Sorokas. La Viola non si fa intimidire e risponde gestendo bene i possessi.

Ad una tripla di Radonjic risponde Baldassarre. E’ un bel match, ad ogni attacco Tortona ne risponde uno reggino. Entra in campo Agbogan, Johnson penetra ad alta velocita’, non meno persuasivi sono gli attacchi neroarancio. Benvenuti realizza e tiene vicino il punteggio. Pacher fa lo stesso il primo parziale e’ di 21 a 23.

Il secondo quarto inizia con buon ritmo da parte di entrambe le compagini. Sono diverse le azioni che portano i neroarancio al +1.

La tripla di Fabi determina il +3. Carnovali ruba palla e porta con una tripla al +8 la compagine neroarancio. 37 a 29.

A due minuti l’ennesima palla recuperata dei reggini permette il + 9. Entusiasmo spento da una tripla piemontese.

A suon di triple si va all’intervallo lungo. E’ Sorokas da sotto che fissa il punteggio sul 45 a 39.

Il terzo quarto si apre con un certo nervosismo. Baldassare commette il quarto fallo. Alle varie buone azioni dei neroarancio spesso imprecise, si somma un fallo tecnico alla panchina. Tortona ne approfitta e e si fa sotto e si porta sul -4. Il terzo quarto si chiude con un canestro di Rossato che fissa il punteggio sul 61 a 55.

Nell’ultimo quarto dopo un primo avvicinamento di Tortona, e’ la Viola che gestisce, non senza qualche errore di troppo. La Viola sembra aver finito la benzina ma è Pacher che trascina i suoi con rimbalzi e canestri e mantiene viva la Viola sul +6. Gli ultimi minuti non mancano di nervosismo. Sono 3 i punti di vantaggio della Viola a 24 secondi. Il possesso e’ gestito dai reggini con Carnovali che si guadagna un fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Il successivo da Caroti che realizza altri due tiri liberi.

Il match finisce 84 a 79. La festa e’ tutta neroarancio.

Terza vittoria consecutiva per la compagine di Reggio Calabria che affronterà nella capitale la Virtus Roma, domenica 21 gennaio.

Metextra Reggio Calabria – Bertram Tortona 84-79 (21-23, 24-16, 16-16, 23-24)

Metextra Reggio Calabria: Agustin Fabi 21 (4/8, 4/7), Andrew joseph Pacher 16 (8/9, 0/1), Lorenzo Caroti 15 (4/4, 1/3), Riccardo Rossato 9 (3/6, 1/2), Tommaso Carnovali 8 (0/1, 2/4), Lorenzo Benvenuti 7 (3/6, 0/0), Patrick Baldassarre 6 (3/5, 0/3), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Andrew joseph Pacher 12) – Assist: 14 (Riccardo Rossato 6)

Bertram Tortona: Melvin Johnson 19 (5/8, 2/6), Paulius Sorokas 16 (6/8, 0/2), Luca Garri 13 (4/7, 0/3), Marco Spanghero 7 (2/4, 1/5), Francesco Quaglia 7 (3/5, 0/1), Francesco Stefanelli 6 (1/1, 1/3), Lorenzo Gergati 6 (0/2, 2/3), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/1), Davide Meluzzi 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 23 7 + 16 (Paulius Sorokas 10) – Assist: 10 (Melvin Johnson 4)