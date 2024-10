Virtus Reggio apre la Cerimonia “Coppa PrimaVela”

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti under, per un totale di 800 imbarcazioni provenienti da tutta Italia

Reggio Calabria capitale della vela baby dal 28 agosto al 4 settembre. La FIV, con partner tecnico organizzativo il Comitato Reggio Calabria Vela 2019, composto dal circolo Made in Med e dal Circolo Velico Reggio ha organizzato i Campionati italiani Giovanili in singolo e Coppa primaVela.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti under, per un totale di 800 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, e almeno un migliaio di atleti, tecnici, dirigenti federali, supporter e giudici di regata.La Società ginnastica Virtus Reggio e’ stata chiamata per aprire la Cerimonia “Coppa PrimaVela”giunta alla 34 esima edizione.

Le ginnaste della Virtus, di fronte a una platea gremita, hanno eseguito una coreografia rappresentante il mare e una con gli attrezzi specifici della ginnastica ritmica insieme a dei grandi cerchi e dei teli che hanno formato il tricolore.

Entrambe le coreografie sono state chieste e scelte appositamente per l’evento dall’organizzazione.

Nell’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto, atleti, autorita’e stelle dello Sport(su tutti l’Olimpionica Alessandra Sensini) hanno accompagnato le performance delle Ginnaste con grande entusiasmo e fortissimi applausi, non risparmiando a fine serata attestati di stima e parole di elogio per tutto il team Virtus.