Vis già proiettata ai play off

Archiviata la regular season con un entusiasmante primo posto acciuffato all’ultima giornata, in casa Vis è già tempo di pensare ai play off. Un campionato nuovo, contro compagini attrezzatissime provenienti da altre regioni, in cui tutto quello di buono fatto fino al momento (20 vittorie su 24 incontri) va necessariamente azzerato. I reggini sono stati inseriti nel raggruppamento H insieme ai pugliesi dell’Allianz San Severo, i laziali della Pallacanestro Fabiani Formia e gli abruzzesi del Basket Campli. Un girone durissimo, al termine del quale la prima classificata accederà direttamente in serie B, mentre la seconda effettuerà uno spareggio contro la seconda del girone G (Scauri, Empoli, Cefalù, Sarno).

Grasso e compagni esordiranno domenica prossima in casa, al PalaBotteghelle, contro Formia. Coach D’Arrigo già da tempo sta visionando i video con i match dei laziali, per individuarne pregi e difetti e per poi relazionarne ai suoi ragazzi durante le sessioni di allenamento. Nulla, dunque, viene lasciato al caso. All’appuntamento con la fase nazionale si vuole arrivare preparati e decisi più che mai a giocarsi le proprie chances.

Magari grazie all’aiuto del pubblico che domenica scorsa, mai come altre volte in stagione, si è fatto sentire nelle palpitanti fasi finali del match vinto contro Patti. Il calore e l’entusiasmo di un PalaBotteghelle gremito potrebbero essere le armi in più dei bianco/amaranto per tentare la scalata alla serie B.

Intanto la Lega ha diramato il calendario ufficiale della seconda fase. Queste le partite della Vis: 26 aprile (ore 18) Vis-Formia; 3 maggio (ore 18) Vis-Campli; 9 maggio (ore 20.15) San Severo-Vis; 17 maggio (ore 18) Vis-San Severo; 23 maggio (ore 21) Campli-Vis; 31 maggio (ore 18) Formia-Vis.