Vis ko in Sicilia: a Mazara il primo round dei play off.

È durata soltanto un quarto la resistenza della Vis Reggio Calabria sul parquet siciliano del Basket Mazara. I reggini, dopo un promettente inizio, hanno subito lo strapotere fisico/atletico dei locali, concretizzatosi con un parziale di 18-4 nel secondo quarto che, di fatto, ha indirizzato il match in favore dei padroni di casa.Degregori, Gullo, Di Gioia e Naso, tutti in doppia cifra, hanno trascinato i trapanesi verso un comodo successo. Il quintetto di coach D’Arrigo, sotto di 23 lunghezze (43-20) al 25mo, ha comunque avuto una reazione d’orgoglio sul finire del terzo periodo, che ha portato Grasso e compagni, grazie a un break di 13-1, a -11 dal Basket Mazara. Da li in poi, però, i siciliani, trascinati da un super Gullo in cabina di regia, hanno ripreso in mano le redini del gioco, chiudendo l’ultimo quarto senza particolari sofferenze.Il palazzetto dello sport di contrada Affacciata si conferma così indigesto per i bianco/amaranto, già sconfitti a Mazara sia nella regular season che nella fase a orologio.Il ko di ieri va archiviato in fretta. Non c’è tempo per leccarsi le ferite. Già dopodomani, al PalaBotteghelle, è in programma gara-2 della serie. Visto il valore dell’avversario non sarà certo facile, ma la Vis proverà ad allungare la post season fino a gara-3.Questo il tabellino della gara:Basket Mazara – Vis Reggio Calabria 66-43(14-15, 18-4, 16-14, 18-10)