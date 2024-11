Vis Reggio Calabria impegnata domani a Marsala per tornare alla vittoria

di Nicolino D’Ascoli. Dopo il pesante stop subito la settimana scorsa ad Acireale, la Vis Reggio Calabria archivia la pratica e si rituffa nel rush finale di campionato con ritrovate ambizioni e tanta voglia di far bene. Giunti ormai al terz’ultimo turno della fase ad orologio, i reggini saranno impegnati ancora in trasferta, questa volta al PalaMediPower di Marsala contro la compagine locale, attualmente distante di sei lunghezze dai bianco/amaranto.Marsala che arriva alla sfida non proprio nel miglior momento della stagione, infatti i trapanesi sono reduci da sette sconfitte consecutive e relegati all’ottavo posto in classifica, ovvero l’ultimo utile per disputare la post season. La Vis non potrà fare altro che approfittarne del momentaccio attraversato dai siciliani che versano anche in una profonda crisi di gioco, oltre che di risultati. Un eventuale successo sul parquet trapanese, alla vigilia di due gare interne consecutive, rilancerebbe fortemente il quintetto guidato da coach D’Arrigo nelle zone più alte della classifica.I precedenti in campionato sorridono a Grasso e compagni, con un due su due nella regular season: 54 a 45 lo scorso 27 ottobre a Marsala e 70 a 63 al PalaBotteghelle il 4 gennaio.Il direttore generale della Vis, Luigi Di Bernardo, inquadra così il match di domani: “La sconfitta di Acireale è stata solo un episodio, già archiviato. A Marsala siamo chiamati a un pronto e immediato riscatto per proseguire il momento positivo che stiamo attraversando da un mese a questa parte. Possiamo ancora ambire a un piazzamento importante in chiave play off e non vogliamo lasciarci sfuggire l’occasione”.Palla a due alle ore 18. Arbitrerà la coppia palermitana composta da Angela Rita Castiglione e Carlo Di Giorgi.