Vis Reggio Calabria, ufficiale il ritorno di Zampogna. Confermato capitan Grasso.

di Nicolino D’Ascoli. Prosegue la campagna di rafforzamento della Vis targata 2014/15. Dopo l’acquisto dell’ala/guardia inglese James William Warwick, il sodalizio bianco/amaranto ufficializza un altro “colpo” di mercato. Stefano Zampogna, classe 1981, sarà il nuovo play del quintetto reggino. A lui coach D’Arrigo affiderà la regia della squadra che, giorno dopo giorno, sta prendendo sempre più forma.Zampogna è un giocatore di grandissima esperienza, il cui curriculum si commenta da solo: ha militato in A1 con Fortitudo Bologna, Viola e Pallacanestro Messina, in B1 con Patti e Ragusa e in B2, fra le altre, con Pozzuoli, Atri, Foggia e Martina Franca. Quello del talentuoso play nativo di Palmi è un gradito ritorno in canotta Vis, già indossata nella stagione 2012/2013. Una stagione chiusasi in modo tutt’altro che positivo, con l’infortunio in gara 2 del play off contro Catanzaro che, di fatto, tarpò le ali ai reggini e diede il via libera ai catanzaresi verso la semifinale.Con l’accoppiata Warwick-Zampogna i tifosi bianco/amaranto possono legittimamente sognare di arrivare in alto.Contestualmente all’ingaggio di Zampogna il dg Di Bernardo ha perfezionato anche l’accordo con Seby Grasso, confermatissimo come capitano per la prossima stagione. L’ala acese, ormai reggino d’adozione anche per via dei suoi trascorsi alla Viola, sarà per il terzo anno consecutivo il punto di riferimento della squadra in campo e fuori. Grasso è ormai parte integrante della grande famiglia Vis, e sarà impegnato nel doppio ruolo di giocatore e istruttore di motoria e minibasket.Il mercato della Vis è tutt’altro che concluso. Alcune trattative sono in via di definizione. In settimana verranno ufficializzati altri acquisti che andranno ad arricchire un roster sempre più competitivo.