Calabria, il consigliere F. Pitaro chiede la riapertura delle visite nelle RSA

È quanto chiede il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo misto), che aggiunge:

Ad avviso di Pitaro:

“Sono stati tre mesi duri per tutti, e in particolare per gli anziani nelle ‘Rsa’ e i loro parenti e amici costretti a non vedersi e non parlarsi. Forse è tempo che, pur ossequiando le regole più ferree, si consentano gli incontri. Altre Regioni, Piemonte e Lombardia per esempio, hanno già dato il via libera all’apertura per le strutture residenziali e semiresidenziali.

Si valuti – sottolinea il consigliere regionale – contemperando le esigenze affettive delle famiglie con il rispetto delle regole per evitare errori soprattutto dinanzi a situazioni particolarmente fragili, la possibilità di introdurre anche nelle ‘Rsa’ la fase della ripartenza, andando oltre la concessione della possibilità di ritiro e riconsegna di indumenti personali e farmaci”.