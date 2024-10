Vivarini: ‘Reggina? Bisogna togliersi il cappello’

Una lunga intervista quella rilasciata per via telematica dal tecnico del Bari Vivarini. Tra i tanti passaggi che ovviamente hanno riguardato la squadra biancorossa, da tuttobari riportiamo quello sulla Reggina: ““Abbiamo fatto un’analisi di quanto accaduto. C’è stato qualche pareggio di troppo ma abbiamo trovato una Reggina che ha fatto un campionato straordinario. Magari vincendo 3 partite in più, eravamo comunque secondi. Loro sono partiti bene e hanno trovato continuità nelle prestazioni. Bisogna togliersi il cappello. Noi in certe occasioni siamo stati poco cattivi e decisi nel volere il risultato. Nelle partite alla pari non siamo riusciti a tirar fuori quel qualcosa in più”.

