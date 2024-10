VIVI BENE – Tutti in montagna. Le 5 mete ideali per la settimana bianca

Montagne innevate, piccoli paesi dallo scenario irripetibile, le escursioni, il piacere unico di sciare o utilizzare lo snowboard. Arriva l’inverno, la ‘settimana bianca‘ è un classico che non tramonta mai. Tanti gli italiani che decisono di rilassarsi in montagna per una settimana, visitando luoghi oramai divenuti cult oppure scoprendo paesini ancora incontaminati o quasi.. Località che offrono possibilità e scenari differenti, a seconda dei desideri dei turisti. E in qualche caso, delle tasche…

Queste le 5 mete italiane maggiormente prese d’assalto dai turisti negli ultimi anni

CORTINA D’AMPEZZO – La Regina delle Dolomiti. Meta invernale sciistica per eccellenza, Cortina d’Ampezzo conserva il fascino di un centro artistico culturale con il suo artigianato locale e istituzioni come il Museo Etnografico, il Museo Paleontologico e quello d’Arte Moderna. Si tratta di una località non certo ‘per tutti‘. Entrando nel dettaglio delle voci si scopre che a Cortina l’hotel per la settimana bianca costa 3.679 euro, gli skipass 802 euro, il noleggio dell’attrezzatura da sci 273 euro e la lezione di sci 205 euro.

COURMAYER – Località turistica di fama internazionale, Courmayeur, in Val d’Aosta , è nota per la bellezza del paesaggio e l’ospitalità dei suoi abitanti. E‘ dotata di strutture ricettive eleganti, negozi di prestigio, un moderno palaghiaccio e di un noto centro congressi. La città è frequentata dagli appassionati dello sci, dagli alpinisti e da chi ama una villeggiatura tranquilla. Offre 150 Km di piste da discesa e 40 Km di piste da fondo. Con un’incantevole vista del Monte Bianco offre agli sportivi la possibilità di praticare mountain bike, parapendio, sled dog, pattinaggio e nuoto.

SESTRIERE – Meta tra le più ambite, non solo dai piemontesi, è il comune situato in posizione più elevata, circa 2000 metri. Nel 2006 è stato sede delle Olimpiadi invernali, e quindi oggetto di un restyling che ne ha mantenuto intatto il fascino. Con il grande numero di piste distribuite su diversi versanti ed a quote elevate, Sestriere è in grado di garantire, unitamente all’innevamento programmato, una copertura nevosa costante per tutta la stagione.

BORMIO – Località ‘unica‘ nel suo genere. Chi sceglie Bormio, nella maggior parte dei casi lo fa spinto dalla possibilità di abbinare una vacanza sciistica ad una vacanza termale. Bormio infatti è un piccolo comune situato sul versante alpino, celebre sia per gli sport invernali che per le sorgenti termali. Con una temperatura che raggiunge i 40 gradi, le terme di Bormio sono aperte tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

BRESSANONE – Il mercatino di Natale, fatto di presepi artigianali e specialità gastronomiche, è una delle caratteristiche principali di Bressanone, terza città dell’Alto Adige in termini di grandezza e la città più vecchia del Tirolo. Il punto di forza è legato al connubbio intenso tra lo sport (invernale, ovviamente) e il patrimonio storico culturale. Sciare nelle piste innevate della Plose, oppure ammirare gli affreschi medievali e rinascimentali della Cattedrale e visitare il Castello di Rodengo, Bressanone offre la possibilità di spaziare liberamente tra divertimento e cultura.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

QUI LA VERSIONE ONLINE DEL TERZO NUMERO