VIVI BENE – L’inverno e lo sport. Via la pigrizia, teniamoci allenati

di Pasquale Romano – Nei mesi invernali, spesso, l’attività sportiva per qualcuno diventa ‘nemica’. Temperature rigide, pigrizia, il lontano pensiero dell’estate e la prova costume, serve forza di volontà e il desiderio di tenersi in forma per non abbandonare lo sport. L’inverno rende pigri: la pioggia e il freddo sembrano suggerirti di rimanere a casa sul divano o sotto le coperte. Bisogna però cercare di tenersi in forma anche durante i mesi invernali, non solo per una questione di aspetto fisico (di solito in inverno si mette sempre qualche chiletto..) ma anche perché l’attività fisica fa sempre bene, alla mente oltre che al corpo.

Come tenersi in forma dunque, nei mesi invernali ? Bisogna fare alcune importanti distinzioni. C’è ad esempio chi, sfruttando la possibilità che l’inverno offre, opta per gli sport di montagna, vale a dire sci e snowboard. Si tratta di sport, se praticati con costanza, che aiutano il cuore e i polmoni rivelandosi un ottimo allenamento cardiovascolare. Notevoli sono anche gli effetti antistress, grazie alle condizioni favorevole dell’ambiente in cui si pratica.

Nonostante freddo e pioggia, c’è chi non rinuncia alla classica corsa anche durante i mesi invernali. In questo caso è fondamentale l’abbigliamento, bisogna indossare dei capi caldi ma allo stesso traspiranti che permettono allo stesso tempo di coprirsi dal freddo e di lasciar rinfrescare il corpo durante l‘attività. Alla fine della corsa è bene non scoprirsi, ma tornare a casa e fare una doccia calda.

L’inverno però, per definizione, ‘suggerisce‘ però di praticare sport al chiuso. E‘ il boom dell’attività fisica ‘indoor‘, tra palestre, piscine e strutture sportive. Il nuoto è tra gli sport maggiormente consigliati. Completo, grazie alla possibilità di distribuire il lavoro su tutto il corpo, il nuoto comporta un aumento della massa magra e una riduzione di quella grassa. Per praticarlo al meglio quindi c’è bisogno di una grande resistenza cardio-respiratoria.

Nelle palestre, negli ultimi anni è ‘invasione‘ di nuove attività, spesso arrivate dagli States. Total Body, Zumba, Yoga e Pilates sono soltanto alcune della innumerevoli possibilità che la palestra offre. In costante aumento (anche tra gli uomini) se praticate con costanza garantiscono un risultato positivo, grazie all’alto numero di calorie perse in ogni lezione. In costante ascesa la Zumba, attività fisica che coniuga il fitness e il ballo. Le donne che praticano la Zumba, desiderano tonificare il proprio corpo senza rinunciare al divertimento e al ritmo della musica. Praticare zumba fitness aiuta a tonificare i muscoli delle gambe e delle braccia oltre a migliorare la capacità respiratoria. Yoga e Pilates, in particolare, sono consigliatissimi per la stagione invernale, perché in grado di curare ed alleviare i dolori cronici come mal di schiena e i dolori muscolari tipici dell’inverno.

Praticare sport durante i mesi invernali consente anche di mantenere una maggiore mobilità articolare. Nei mesi freddi infatti ci si muove meno e questo comporta un maggior irrigidimento della colonna vertebrale. Inoltre il clima più rigido aumenta la tendenza naturale ad irrigidirsi tenendo più contratti i muscoli trapezi, per favorire gli allungamenti muscolare è importante praticare esercizi di stretching che danno la possibilità di sentirsi meno contratti. E‘ inverno? Nessuna scusa: è sempre il momento giusto per praticare attività sportiva.

