VIVI BENE – Sudorazione eccessiva, i consigli per combattere l’iperoidrosi

Fit woman in nature in spring

E’ un’iperfunzione del sistema nervoso simpatico che regola la sudorazione.

D’estate si sa, si suda. Una eccessiva sudorazione però può generare imbarazzo e fastidio con conseguente cattivo odore. A volte può rovinare l’intera giornata creando problemi ai propri colleghi, amici o ai propri compagni.

Nella maggior parte dei casi di sudorazione eccessiva la causa è da ricercare nell’iperidrosi, ovvero una condizione medica caratterizzata da intensa ed eccessiva sudorazione che prescinde dalla temperatura esterna, dall’emotività o dall’attività motoria, ma che è assolutamente trattabile.

Gli specialisti distinguono l’iperidrosi primaria da quella secondaria.

La maggior parte degli individui che soffrono di iperidrosi è colpita dalla forma primaria, di cui non si conoscono ancora le cause, anche se alcuni studi scientifici parlano di una probabile ereditarietà, il che sta portando gli scienziati a concentrare l’attenzione sui geni e sul DNA per poter mettere a punto farmaci specifici.

Della condizione di iperidrosi primaria si sa solo che le ghiandole sudoripare sono iperattive e si concentrano in alcuni punti specifici (fronte, mani, piedi, ascelle).

Nell’iperidrosi primaria l’ansia e l’emotività non sono una causa diretta, ma possono peggiorare la situazione in quanto la psiche contribuisce a sollecitare ulteriormente il sistema nervoso simpatico.

Quando si parla di iperidrosi secondaria si fa invece riferimento ad una sudorazione eccessiva provocata da problematiche ben note: gravidanza, menopausa, diabete, ipertiroidismo, obesità, artrite reumatoide, malattie cardiovascolari, gotta, infezioni.

Combattere la sudorazione eccessiva è possibile. Ci sono alcuni rimedi naturali come il consumo di meno caffeina, che stimola il sistema nervoso centrale e attiva le ghiandole sudoripare. Prima regola quindi, non eccedere col caffè. Non esagerare con i cibi piccanti. E’ infatti presente una sostanza chimica, la capsaicina, una delle cause di una sudorazione eccessiva. Utilizzare il deodorante giusto è un altro rimedio all’eccessiva sudorazione.

Chi soffre di sudorazione eccessiva non potrà accontentarsi di un deodorante normale ma dovrà utilizzare quelli che contengono sali di alluminio, che intervengono sulle ghiandole sudoripare e diminuiscono la quantità di sudore. Il consiglio è quello di utilizzarlo due volte al giorno. Oltre alle ascelle inoltre l’inguine è una delle parti del corpo potenzialmente a rischio. Anche in questo caso è possibile utilizzare sostanze contenenti sali di alluminio.

Attenzione infine all’abbigliamento. Vestirti con tessuti freschi e traspiranti, come il cotone o il lino, può aiutare a tenere sotto controllo il sudore. Se questi pochi consigli non bastano potrebbe allora servire la consulenza del medico.

Ci sono infatti alcuni rimedi in grado di risolvere il problema di una sudorazione eccessiva, o accertamenti da fare per indagare più a fondo il problema, che solo un medico o anche farmacista può prescrivere o indicare.

QUI LA VERSIONE ONLINE DEL QUINTO NUMERO