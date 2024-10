La voce dei giornalisti amaranto: “Questo è il calcio necessario per vincere”

La voce dei giornalisti e degli addetti ai lavori amaranto, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. La vittoria ottenuta contro il Catania ha creato un cauto ottimismo per il raggiungimento del nuovo obiettivo stagionale dichiarato, dei Play Off.

Franco Pellicanò (giornalista della Gazzetta del Sud)

“L’aspetto più significativo è aver visto una squadra equilibrata. Il Catania ha sofferto del pressing della Reggina, essere andati subito in vantaggio ci ha aiutato per il resto della partita. Per recuperare i 7 sette punti bisognerà capire cosa deciderà la Corte Federale, ed i risultati delle partite delle dirette avversarie”.

Eva Giumbo (giornalista di Reggio TV)

“Ci voleva questa vittoria, abbiamo visto una squadra ben messa in campo, impeccabile, nessuna sbavatura. Bello osservare lo stadio “impazzito” di gioia, adesso si corre in vista dei Play Off”.

Filippo Lopresti (deejay di Video Touring 655)

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina)

“Mi ha ricordato la vittoria contro la Viterbese, speriamo non sia un episodio e che sia un nuovo cammino iniziato proprio contro la squadra più in forma del momento”.

Lorenzo Vitto (giornalista della Gazzetta dello Sport)

“La prima vittoria di Drago al Granillo. Molto deluso dal comportamento del Catania, con un solo tiro in porta. Reggina devastante con Doumbia e Marino, in centrocampo. Bravo Strambelli, il mago come viene definito in Puglia. Adesso prepariamoci alla trasferta di Rieti per prenderci i Play Off”.