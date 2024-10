La voce dei tifosi amaranto: “Il pubblico grande trascinatore”

Tanta soddisfazione per il gioco espresso dalla squadra di Mister Drago

La voce dei tifosi e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Contro il Catania, è tornato l’ottimismo in casa amaranto. Tanta soddisfazione per il gioco espresso dalla squadra di Mister Drago.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Massimo Musarella (tifoso della Reggina)

“Abbiamo giocato con un attaccante in meno e con un centrocampista in più, la squadra è rimasta concentrata, una grande Reggina, meglio con questo modulo. Non dimentichiamo che giocavamo contro il Catania che è una grande squadra”.

Tonino Quattrone (tifoso della Reggina)

“C’è tutto per far diventare il sogno realtà e raggiungere i Play Off, c’è un grande staff, la settimana di riposo ci ha fatto bene, bravi i giocatori, bravi tutti”.

Giovanni Latella (delegato sport Comune Reggio Calabria)

“Una grande prestazione della squadra, è stata messa bene in campo dal Mister, è una cosa importante per giocare per vincere ed arrivare ai Play Off. Ottimi Strambelli, De Falco, Bellomo, anche la difesa è stata super ed il modulo di gioco equilibrato”.

Francesco Zavaglia (tifoso della Reggina)

“Una squadra con tanta grinta, voglia di far bene, disposta in modo ottimale, mi sono proprio divertito, solo il gol di Strambelli vale il costo del biglietto. Speriamo di continuare questa cavalcata che ci porti ai Play Off. Il pubblico si è dimostrato ancora una volta stratosferico”.

Orlando Quattrone (tifoso della Reggina)

“Finalmente si è creato il gruppo, la dimostrazione l’abbraccio iniziale. Il centrocampo solido ben organizzato da Bellomo è da ripetere ad ogni partita, anche se a discapito di un attaccante. Dobbiamo continuare così”.

