Sasha Volkov, ex Nba e Viola Reggio Calabria in mimetica e fucile

"Vederlo con mimetica e fucile fa veramente impressione. Ve lo ricordate Sasha Volkov, centrone sovietivo in Nba, oro olimpico con la Russia a Seul 1988 e passato pure per Reggio Calabria? A 57 anni è tornato a difendere la sua terra, l’Ucraina. La foto l’ha mandata via whatsapp ai suoi amici del mondo del basket, tra cui Charlie Recalcati e Dino Meneghin. Sguardo sul cellulare, un poco assorto, mentre completa la ronda per le strade di Kiev, catapultato in una guerra fino a poco tempo fa inimmaginabile, non solo per lui".

fonte: gazzetta.it