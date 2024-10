Volley B2, la Reghion scivola sulla cima dell’Etna: vince la BricoCity

La sconfitta di Ragalna, in casa della BricoCity, non compromette il campionato della Volley Reghion, giocato ad alti livelli anche contro le big del torneo. Giornata storta quella passata in Sicilia dalla formazione reggina, che paga la stanchezza dovuta anche all’assenza di ricambi ma che ha comunque provato a mettere in difficoltà un team che si è ben rinforzato dopo il girone d’andata. Al Palazzetto dello Sport di via Paternò il match finisce 3-0 (25-17, 25-20, 25-18), col sestetto guidato da Cesare Pellegrino in forte difficoltà a causa degli infortuni: la Laganà è scesa in campo nonostante un problema alla spalla, mentre la Ponton, il cui forfait era più probabile, è stata recuperata in extremis.

Per le reggine, alla loro seconda apparizione in maglia amaranto, confermata la posizione a ridosso delle prime in classifica, grazie ai tredici successi fin qui conquistati. Sabato, al “PalaColor” di Pellaro, arriva la Todo Sport per il primo derby calabrese del girone di ritorno. All’andata vittoria reggina per 3-1.

