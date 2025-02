Volley: la Domotek in trasferta per l’immediato riscatto

Due battute d'arresto consecutive per la formazione reggina

Cura dei dettagli e provarci. La Domotek Volley Reggio Calabria sabato alle ore 16 gioca in casa del Sabaudia. Nella gara di andata, fu magica la prestazione per i pallavolisti di Mister Polimeni.

Tre a zero secco, frutto dei 25 a 22, 27 a 25 e 25 a 17 finali. E delle classiche doppie di Laganà(19) e Lazzaretto(16),uniti ad una ricca prestazione di squadra.

Oggi, la Domotek, vuole reagire dopo qualche passo falso che non va sicuramente ad arrestare un entusiasmo crescente ed una classifica, al momento, raggiante.

Gli amaranto, nel primo anno nella categoria, hanno 29 punti, un terzo posto in coabitazione con la Rinascita di Lagonegro e ben otto punti rispetto all’avversario del sabato.

Riccardo Mazzon, il forte Samuel Onwuelo, senza dimenticare Ruiz sono elementi molto validi, capaci, insieme al proprio gruppo di poter battere chiunque.

La Domotek ha l’obbligo di rimanere concentrata e riscattarsi dopo le due sconfitte in sequenza in campionato, prima a Napoli e poi con la capolista Sorrento per riprendere la corsa.

Sabaudia è reduce dalla sconfitta in casa del forte Gioia del Colle, una delle corazzate assolute del girone Blu della Serie A3 Credem, due i successi precedenti contro Castellana Grotte e Lecce.

Il match, in programma al Pala Vitaletti di Sabaudia, verrà arbitrato da Dalila Villano e Giulio Cervellati, e verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma YouTube della Lega Pallavolo serie A con inizio alle ore 16:00.