Volley – Expert De.Si. Volley Palmi, preso la giovane centrale Federica Fiore

Continua la fase di formazione del rinnovato roster della Expert De.Si. Volley Palmi. La squadra, che presto si riunirà sotto la guida di coach Enzo Celi, annuncia infatti l’arrivo in città di una nuova giocatrice. Si tratta di Federica Fiore, atleta pugliese nata nel 1999. Si tratta di una ragazza che di norma gioca nel ruolo di centrale, ma capace di interpretare altrettanto bene quello di opposto.

L’atleta, cresciuta nelle giovanili del Volley Lecce, può già vantare numerose esperienze al suo attivo. Nella stagione 2015/16 ha infatti militato tra le fila dell’Amatori Atletica Orago, in serie B1, approdando nell’anno successivo alla Polisportiva Adrense ancora in B1, dove disputa la stagione 2016/2017. Nel 2017/18, sempre nella medesima categoria, gioca per la Don Colleoni Trescore Balneario, per approdare in fine nel 2018/19 alla Ferraro Lamezia, nostra diretta avversaria nello scorso campionato.

«Federica è giovane ma con tanta esperienza di B1 alle spalle – spiega il ds Pierangelo Cannatà – Lo scorso anno, arrivata a Lamezia come attaccante, ha tolto le castagne dal fuoco in più occasioni agli allenatori lametini sostituendo al centro prima la Papa e successivamente la Torcasio. Questo fa di lei un’atleta eclettica, capace di ricoprire più ruoli e di costituire un vero jolly per le squadre che hanno la fortuna di averla. Federica ha una straordinaria attitudine al lavoro, con lei sappiamo di avere nel roster un elemento di sicuro affidamento, che và ad aggiungersi ad un gruppo giovane sul quale puntiamo fortemente per costruire qualcosa di importante nel breve e medio termine».

«Sono contenta di intraprendere questa nuova stagione con palmi, ansiosa di conoscere le mie compagne e tutto lo staff – spiega Federica – Ho l’energia giusta per iniziare a perseguire nuovi obiettivi e a provare nuove emozioni. Mi aspetto un sostegno caloroso da un pubblico meraviglioso come quello di Palmi, con cui ho avuto modo di misurarmi e non nascondo di essere ansiosa di conoscere presto».