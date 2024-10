Volley – La Tonno Callipo non incide. A Padova arriva una nuova sconfitta

Arriva una nuova sconfitta per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I giallorossi cadono sul campo della Kioene Padova con il punteggio di 3-0. La compagine giallorossa, con coach Daniele Bagnoli alla prima panchina con la Tonno Callipo, non riesce ad adottare le giuste contromisure contro un avversario determinato a vendicare la sconfitta subita all’andata. Marra e compagni sono stati in partita praticamente solo nella parte centrale del secondo set dove i giallorossi sono riusciti a contrastare in maniera efficace i patavini, ma non è bastato.

Troppo discontinua la prestazione della Tonno Callipo, ancora una volta tradita dai troppi errori commessi, a partire dalla battuta. Per la cronaca, coach Bagnoli ha schierato inizialmente Zhukouski al palleggio, Al Hachdadi opposto, Vitelli e Mengozzi al centro, Kadu e Strohbach in posto 4, Marra libero. Già a partire dal primo set, Bagnoli ha mandato in campo anche i vari Skrimov (in campo dall’inizio nel secondo e terzo set al posto di Kadu) e Lopez senza però riuscire ad invertire la rotta. Dopo la sconfitta subita oggi pomeriggio, la Tonno Callipo rimane in quart’ultima posizione a quota 19 punti ed è ora attesa da una nuova trasferta in programma domenica 24 febbraio sul campo dell’Azimut Leo Shoes Modena. Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0

(25-16, 25-22, 25-15) Kioene Padova: Polo 9, Louati 11, Cirovic 9, Volpato 5, Torres 13, Travica 6, Danani (L); Cottarelli, Lazzaretto. Non entrati: Sperandio, Premovic, Barnes, Bassanello (L). Coach: Valerio Baldovin.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 2, Vitelli 3, Barreto Silva, Al Hachdadi 15, Strohbach 5, Mengozzi 5, Marra (L); Marsili, Skrimov 5, Lopez, Cappio (L). Non entrati: Domagala, Presta. Coach: Daniele Bagnoli.

Arbitri: Vagni-Braico.

Durata: 25’, 28’, 24’. Tot. 1h 17’

Spettatori: 2.818

Incasso: 8.089 Euro.

MVP: Maurice Torres (Kioene Padova)

NOTE. Servizio: Padova errori 9, ace 6; Vibo errori 13, ace 4. Muro: Padova 8, Vibo 3. Ricezione: Padova 63% (29% prf), Vibo 32% (18% prf). Attacco: Padova 53%, Vibo 35% Daniele Bagnoli: «Padova ha meritato questo successo. Noi abbiamo giocato a sprazzi e, a parte alcuni buoni sprazzi nel secondo set, la Kioene ha dimostrato di saper giocare meglio di noi. Il nostro gioco di squadra è troppo altalenante, abbiamo fatto troppi errori al servizio e Torres ha fatto la differenza nei momenti decisivi».