Volley – Panuccio: ‘La Tonno Callipo al Palacalafiore. Il perchè della scelta’

La stagione è già iniziata e per la Tonno Callipo sarà una esperienza nuova e diversa. Il campionato è sempre quello di Superlega, ma le partite casalinghe si giocheranno a Reggio Calabria e più precisamente al PalaCalafiore. Ne abbiamo parlato con il presidente del Comitato Provinciale di Reggio Domenico Panuccio che rivela un retroscena:

“Siamo felicissimi di poter ospitare la Tonno Callipo e come Comitato territoriale ci siamo messi a disposizione. Chiaramente è un dispiacere per loro non poter giocare nella sede naturale, ma le regole sono queste e vanno rispettate. E’ un momento particolare soprattutto per la pallavolo, non è l’unico caso in cui ci si debba spostare per poter disputare le partite casalinghe.

Torna la grande pallavolo a Reggio, città che ha già risposto alla grande in occasione della partita giocata dalla Nazionale Italiana e della sfida proprio tra la Tonno Callipo e Modena, in una struttura che ha comunque delle pecche, ma rimane sempre un grande palcoscenico, da Roma in giù l’unica ad avere una simile capienza.

Ed a proposito di Nazionale, ricordo ancora quando invitammo Pippo Callipo in occasione della partita giocata a Reggio Calabria. E’ rimasto affascinato dall’intero ambiente quindi impianto sportivo e partecipazione e proprio in quella occasione gli abbiamo formulato la richiesta di poter ospitare una partita della sua squadra al PalaCalafiore. Anche in quella circostanza vi è stata una straordinaria risposta di pubblico.

L’arrivo della Tonno Callipo speriamo possa servire da stimolo a tutte le società presenti nel nostro territorio, ma anche agli imprenditori reggini, affinchè si percepisca quanto seguito abbia questo sport, perchè è un peccato che talenti della nostra terra, dopo aver effettuato il percorso nei vari settori giovanili nel nostro territorio, siano costretti ad emigrare altrove per spiccare il volo. Spero in una inversione di tendenza nel breve periodo”.