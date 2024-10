Volley Reghion, c’è la riconferma di Alessandra Cangemi

C’è una riconferma nel team reggino. Si tratta del libero Alessandra Cangemi. La biancoblu ha già conosciuto i campi calabresi e questa stagione continuerà da dove aveva finito, ovvero i playoff contro Cerignola, considerato che l’anno prima ha disputato il campionato con la Digem Gioiosa. Pallavolisticamente cresciuta con Gallico, con il quale ha ottenuto anche una promozione in B2, successivamente ha disputato cinque anni con la Costa Viola per approdare poi appunto a Gioiosa, sempre nel campionato di serie C. La Cangemi, per tutti Cangemao”, è ad oggi l’unica riconferma in casa Reghion e queste sono state le sue dichiarazioni:

“Ho avuto il piacere l’anno scorso di fare parte di questa società e anche quest’anno ho il piacere di continuare il percorso intraprese l’anno passato. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e aspettiamo i tifosi al palazzetto”.