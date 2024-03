Volley Reghion alle pendici dell’Etna per affrontare l’ostacolo BricoCity

Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Com.Fer. Palermo, per la Volley Reghion è il momento di testare la forza della BricoCity Galpe ALUS, formazione settima in classifica. Il match di domenica in Sicilia sarà un buon banco di prova per le reggine, che vogliono provare a bissare il filotto positivo registrato nel girone d’andata. In realtà, quello di Ragalna sarà il primo di tre scontri fondamentali per la classifica finale: la V.Valley, quarta in classifica, ha cinque lunghezze di vantaggio, ma dovrà affrontare le trasferte contro Modica e Traina, intervallate dalla sfida interna contro la Com.Fer. Palermo.

Servirà porsi l’obiettivo dei nove punti per mettere pressione alle siciliane, soprattutto adesso che le sfide contro prima e seconda sono state già archiviate. Le difficoltà per coach Pellegrino, però, non mancano, e si spera di portare in Sicilia l’intero organico rimasto a disposizione, sempre più condizionato dagli infortuni. La partita avrà inizio alle ore 17.30 e sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Giuseppe Pampalone e Danny Buccheri.

