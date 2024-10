Volley Reghion, con il CUS Catania si chiude la stagione

Termina in terra siciliana l’ottima stagione della Volley Reghion che, a prescindere da come andrà la trasferta di sabato 11 maggio, può brindare ad un quinto posto finale a coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni nonostante le innumerevoli difficoltà. L’ultima sfida si chiama CUS Catania, terza forza del campionato: proprio il CUS, nel girone d’andata, ha interrotto il filotto di otto successi consecutivi conquistati dal sestetto di Cesare Pellegrino. Inutile dire che servirà giocare la migliore partita della stagione per andare a vincere, perché anche le catanesi vogliono chiudere in bellezza e regalare l’ennesima vittoria al proprio pubblico. Al “Pala Arcidiacono” il match inizierà alle ore 18:30, arbitri della contesa i signori Daniele Fazio e Valeria Laggiri.