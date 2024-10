Volley Reghion, ancora aria di derby: trasferta a San Lucido

Dopo la pausa pasquale, la pallavolo torna in campo e per la serie b2 femminile è tempo di affrontare il rush finale. La ventunesima giornata del girone L vede la Volley Reghion affrontare la trasferta cosentina di San Lucido contro l’ostica Races Finance, formazione impegnata nella lotta alla retrocessione. L’ottimo lavoro svolto da coach Pellegrino, nonostante le tante difficoltà incontrate nell’arco della stagione, è premiato col quinto posto in classifica per capitan Fiorini e compagne, brave a restare compatte ed a conquistare con largo anticipo l’obiettivo più importante della stagione, la salvezza.

Obiettivo raggiunto con merito da parte di un sestetto che, nel complesso, non ha avuto la fortuna dalla propria e, nonostante ciò, resta in piena corsa per il quarto posto in classifica. Nel derby di sabato 6 aprile, quindi, servirà conquistare l’intera posta messa in palio al “Don Pino Puglisi” a partire dalle ore 18.00, quando la coppia arbitrale composta da Rosa Privitera e Vincenzo Emma darà il via alla contesa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.