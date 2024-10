Volley Reghion, contro la Planet Strano arriva la quinta vittoria consecutiva

Continua la striscia positiva della Volley Reghion. La formazione di coach Pellegrino conquista la quinta vittoria consecutiva e rafforza l’ottava posizione in classifica. In casa della Planet Strano, fanalino di coda, il match dura solamente tre set, con la Reghion che ottiene l’intera posta in palio grazie ai parziali di 10-25, 17-25, 16-25. Dopo la conquista della matematica salvezza, giunta dieci giorni fa al PalaColor di Pellaro contro il Torretta, il sestetto reggino vuole continuare ad essere protagonista. Grazie soprattutto ai risultati maturati nelle ultime partite, la formazione dello Stretto rappresenta la rivelazione del girone di ritorno: hanno fatto meglio soltanto le prime quattro, con Cosedil, Crotone e Traina ancora coinvolte nell’incerta corsa al primo posto. Questo sabato la Reghion saluterà il proprio pubblico nell’ultimo incontro interno, contro la Stefanese, penultima in classifica. Potrà essere decisivo per la classifica l’ultimo match in programma, in casa del CUS Catania: tra le due formazioni ci sono cinque punti in classifica, la matematica consente ancora di sperare nel possibile sorpasso.

