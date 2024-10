Volley Reghion: test proficuo con La Saracena Volley per le reggine

La squadra d’oltrestretto, anch’essa militante nel campionato di B2, ha fatto visita alla Reghion in modo da poter scaldare insieme i motori in attesa dell’inizio di campionato.

Nella prima fase dell’allenamento, la Reghion spreca il vantaggio accumulato, dopo aver costruito buone azioni e buone murate sugli attacchi della formazione siciliana.

Bene Salvatore e Fiorini, che hanno portato a conclusione schiacciate e muri importanti.

Nel proseguo dell’allenamento, la Reghion ingrana le marce più alte con tanta grinta e gioca palloni mirati, anche con un pizzico di aiuto da parte della squadra siciliana, che commette molti errori fa suo il parziale.

Prova corale delle ragazze di mister Corso, che dimostrano di essere un gruppo coeso.

Prosegue il momento positivo per le ragazze in bianco blu che con tanta determinazione fanno proprio anche il terzo parziale giocando totalmente di gruppo e distribuendo palloni che portano a fare punti e con buone giocate difensive, nonostante la tenacia della squadra ospite che difende su ogni pallone come se fosse l’ultimo.

Nel finale si vede un po’ di più la Saracena, che cerca di riportarsi in partita, ma il sestetto reggino inizia a difendere e così non dà possibilità di realizzazione.

Un allenamento congiunto molto proficuo per la Reghion in vista dell’inizio di campionato. Si sono viste buoni spunti e miglioramenti rispetto alla prova precedente, pian piano si inizia a vedere la quadra e a far sempre di più gruppo, il che è un buon segnale per il campionato che verrà.

Al termine del l’allenamento Elena Fiorini ha commentato così:

“Sono certa che l’amichevole contro La Saracena ci sarà di grande aiuto per l’inizio del campionato, oggi abbiamo trovato tra noi un affiatamento maggiore rispetto all’amichevole della scorsa settimana contro la Sozzi, che ci ha permesso di essere più consapevoli dei nostri mezzi e di acquisire fiducia in noi stesse e nelle nostre compagne. Abbiamo avuto un assaggio del divertimento che a mio avviso ci aspetta in campionato. Tanti complimenti a questa squadra di ragazze giovani e talentuose e in bocca al lupo per l’inizio del campionato a noi tanto quanto a loro”.