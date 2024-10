La Volley Reghion tenta l’assalto alla Saracena per interrompere il trend negativo

Il girone di ritorno è al giro di boa e la Volley Reghion è chiamata ad una nuova trasferta in terra siciliana. Stavolta è il turno della Saracena Cassiopea, in cerca di una vittoria che vorrebbe dire salvezza. La Reghion, dal canto suo, vuole muovere la classifica che registra sempre otto punti di vantaggio sulla quart’ultima, la Bricocity Alus, formazione che verrà affrontata proprio la settimana prossima al PalaColor di Pellaro. Il vantaggio e la possibilità di giocarsi nel proprio palazzetto la sfida con la diretta avversaria può rendere più tranquillo il match di Brolo, ma non bisogna cullarsi. Coach Pellegrino, per la trasferta di sabato 18 marzo, dovrà risolvere alcuni rebus legati all’infermeria, soprattutto nel reparto delle centrali. Servirà recepire ulteriormente le indicazioni positive delle ultime gare, specie nei primi due set, e occorrerà dare il cento per cento sul parquet per provare a fare risultato.

Si giocherà nella Palestra Comunale di Brolo, in provincia di Messina, con inizio a partire dalle ore 18.00. La coppia arbitrale sarà composta dai signori Antonino Richichi e Giovanni Notaro.

