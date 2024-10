Volley, serie B: i tonnetti cedono in casa al cospetto di un forte Palermo

Si apre con una sconfitta il cammino della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel campionato di Serie B. I giovani giallorossi ci provano, ma contro contro il forte Palermo, poco hanno potuto fare.

Al PalaValentia, difatti, i siciliani, guidati in campo da uno scatenato Fabian, nei momenti tipici della gara hanno sfoggiato e fatto prevalere la loro maggiore esperienza. Probabilmente ad influire sull’andamento della gara è stato un primo set perso ai vantaggi dopo una vera e propria battaglia. In questo parziale Armenante e compagni, hanno tenuto benissimo il campo, mettendo in parecchie occasioni in difficoltà i più quotati avversari. Però il Palermo non è tardato a palesarsi e dopo aver superato i padroni di casa, conquista il parziale. Da questo momento in poi i ragazzi di mister Nico Agricola, hanno pagato dazio. Si è giocato a tratti e questo non giova in un torneo difficile come la B. Così i siciliani conquistano il secondo set in maniera facile. Nel terzo game la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia accenna ad una reazione ma non c’è nulla da fare. Palermo si porta a casa tre punti. Per i calabresi è ancora necessario lavorare. Il tempo per le soddisfazioni non mancherà.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0 – Palermo 3

Progressione set: 26/28 – 16/25 – 18/25

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Buondonno, Leone, Morelli, Saragò, Pisani, Fioretti, Ribecca, Cugliari (L), Armenante, Pisano, Paradiso, Berardi.

Palermo: Lombardo, Blanco, Fabian, Costanzo, Sutera (L1), Danaouas, Atria, Arena, Gruessner, Speziale, Laudicina, D’Ambrogio, Arone (L2)

Arbitri: Notaro e Scavelli