Volley Tonno Callipo, al via la campagna abbonamenti e biglietti

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si prepara a vivere una nuova stagione nel Campionato di SuperLega Credem Banca 2018-19 e la società del Presidente Pippo Callipo punta sulla passione travolgente dei propri tifosi per poter raggiungere risultati importanti a livello agonistico e in termini di sviluppo del movimento pallavolistico sul territorio. Un coinvolgimento totale e spontaneo che si sintetizza con lo slogan: “NOI CI METTIAMO IL CUORE! La passione non si racconta, si vive”.

E’ partita così sotto questi auspici, la campagna abbonamenti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia con l’obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di tifosi ed appassionati al PalaValentia.

Abbonamenti e biglietti che, a partire da oggi, sono acquistabili anche online sulla piattaforma Liveticket a questo link: https://www.liveticket.it/tonnocallipovolley

E’ aperta la prevendita dei biglietti della partita Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bcc Castellana Grotte (1° giornata di Campionato) in programma domenica 14 ottobre, ore 18:00, al PalaValentia.

Vi ricordiamo, che per poter acquistare abbonamenti e/o biglietti, occorre prima effettuare la registrazione sul sito di Liveticket.

Di seguito, tutti i dettagli della campagna abbonamenti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la stagione 2018-19.

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO:

INTERO € 60,00

RIDOTTO (7-17 ANNI/OVER 65) € 45,00

TRIBUNA NUMERATA € 150,00

Tutte le tipologie comprendono l’ingresso a n° 13 partite di regular season, comprese quelle di cartello. Sono escluse le partite di Play-Off e Coppa Italia.

PREZZI BIGLIETTI

INTERO € 8,00 (PARTITE DI CARTELLO € 15,00)

RIDOTTO (7-17 ANNI/OVER 65) € 5,00 (PARTITE DI CARTELLO € 10,00)

TRIBUNA NUMERATA € 15,00 (PARTITE DI CARTELLO € 20,00)