Volley Tonno Callipo, al via la preparazione anche della “cantera” giallorossa

Non solo SuperLega, non solo prima squadra. Oggi prende il via ufficiale anche della nuova stagione della Serie B con il raduno della squadra, guidata da mister Tonino Chirumbolo, che dovrà affrontare, per la seconda stagione consecutiva, il Campionato di Serie B Unica. Se l’anno scorso la società ha ottenuto una salvezza tranquilla con una squadra molto giovane, quest’anno la rosa è stata ancora più ringiovanita con l’ingresso di tanti atleti Under 18 e Under 16 che hanno rappresentato lo zoccolo duro della Serie C della scorsa stagione. Una scelta coraggiosa ed inevitabile quella presa dalla dirigenza giallorossa che ha dovuto fare di necessità virtù preparandosi ad affrontare la terza serie nazionale con un gruppo di adolescenti terribili. Ma la Tonno Callipo è abituata a questi scenari e a questo tipo di situazioni e di sicuro coach Chirumbolo ha nelle mani un gruppo di ragazzi che potrà solamente crescere e fare esperienza. “Ci apprestiamo ad affrontare – ha sottolineato Tonino Chirumbolo – un campionato molto difficile, composto da numerose squadre forti, ben costruite ed attrezzate per raggiungere obiettivi importanti. Noi a differenza della scorsa stagione affrontiamo la Serie B con un gruppo ancor più giovane ed inesperto, ma che ha tanta voglia di lavorare ed allenarsi in palestra nonostante la giovane età. Ovviamente per noi sarà durissima, siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare, ma il nostro obiettivo è quello di dare il massimo in palestra e sul campo dal lunedì al venerdì. Dobbiamo dare il massimo per fare crescere i nostri ragazzi sia sotto il profilo individuale che collettivo e magari, perché no, proiettare qualcuno di loro in futuro in prima squadra”. Di seguito, ecco l’elenco dei convocati per il primo giorno di preparazione:

PALLEGGIATORI: Raoul Morelli (2000), Luca Montesanti (2001);

SCHIACCIATORI: Samuele Raffaele (2000), Marco Salmena (1997), Alberto Vivona (2000), Umberto Sorrenti (2001), Deyvidas Cugliari (2003), Stefano Armenante (1999);

CENTRALI: Domenico Paradiso (2000), Antonino Mirenzio (2001), Paolo Di Renzo (2002), Marco Mafrica (1981);

LIBERI: Simone Barbuto (2002), Mattia Dibetta (2000).

Nella foto, di archivio, coach Tonino Chirumbolo durante un time-out nell’ultima partita dello scorso Campionato di Serie B contro Letojanni