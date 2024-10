Volley Tonno Callipo: arriva in casa dei calabresi Benjamin Patch

Benjamin Patch è arrivato questa mattina, ore 10:30, all’aereoporto di Lamezia Terme.

Il nuovo opposto della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, partito da Salt Lake City, con scalo ad Atlanta, è atterrato questa mattina a Roma alle ore 09:00, prima di approdare in terra calabra dove fin da subito è stato accolto dai tifosi giallorossi, accorsi allo scalo lametino per salutare il loro nuovo beniamino.

Stanco per il lungo viaggio, Benjamin ha però da subito mostrato un bel sorriso, grande simpatia e affabilità nei confronti di tutti. A dargli il benvenuto è stato il team-manager Giuseppe Defina, il quale lo ha accompagnato in azienda (la Giacinto Conserve Alimentari) per salutare i vertici societari.

Subito entusiasta, l’atleta classe 1994 è stato ricevuto dal vicepresidente Giacinto Callipo e dal Direttore sportivo Chico Prestinenzi. Insieme al numero 2 della società giallorossa, Patch ha da subito familiarizzato con la realtà industriale e lavorativa avendo modo di visitare alcune fasi della lavorazione del tonno e dell’immagazzinamento.

Poco dopo, il nuovo opposto della Tonno Callipo ha ricevuto il caloroso saluto del presidente Pippo Callipo e della responsabile marketing Cinzia Ieracitano.

Una mattinata intensa, quella vissuta da Benjamin Patch, terminata con l’arrivo al Popilia Country Resort dove alloggerà nel corso della stagione.

Nel suggestivo scenario del resort di proprietà della Callipo Group, il giovane statunitense è rimasto subito colpito dall’incantevole atmosfera e ha salutato alcuni dei suoi nuovi compagni, François Lecat, Jacopo Massari e Davide Marra.

Nel pomeriggio, Patch incontrerà coach Tubertini e lo staff tecnico e si allenerà con una seduta di streatching programmata.

In serata, il neo atleta della Tonno Callipo parteciperà, insieme al resto della squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza, alla consueta festa annuale di inizio stagione organizzata dal Volley Club “Giacinto Callipo” a partire dalle ore 20:30 nella sede del tifo dei membri della Fossa Giallorossa.

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia