Volley – La Tonno Callipo lavora per la ripresa del campionato

Si è aperta una nuova settimana di lavoro per la Tonno Callipo Calabria. Baranowicz e compagni hanno trascorso il giorno dell’Epifania in palestra per una doppia seduta di allenamento (di tecnica e pesi), dopo aver goduto della domenica di riposo che è servita a spezzare il ritmo degli allenamenti ripresi subito dopo Capodanno. Dal 2 gennaio, infatti, la formazione giallorossa è tornata al PalaValentia per continuare il percorso di avvicinamento al primo impegno ufficiale del 2020 approfittando della pausa per lo svolgimento del torneo delle qualificazioni olimpiche per Tokyo 2020. Giorni importanti per gli uomini di coach Cichello per ricaricare le pile e lavorare con concentrazione nell’intento di migliorare l’intesa di gruppo. Nel mirino c’è la seconda parte della Regular Season di Campionato in cui l’obiettivo primario da perseguire sarà la permanenza nell’Olimpo del volley italiano: si ricomincerà con la seconda giornata di ritorno il 16 gennaio in cui la squadra del presidente Pippo Callipo affronterà Padova in quello che per i calabresi sarà anche il primo match del girone discendente essendo rimasti a riposo nel turno del 25 e 26 dicembre.

Tra gli impegni in agenda anche l’allenamento congiunto con Lagonegro (Serie A2) che si svolgerà domani (mercoledì 8 gennaio) al PalaValentia alle ore 17. I giallorossi scenderanno in campo contro la formazione lucana guidata da coach Paolo Falabella e in cui milita l’ex Francesco Corrado, ottava nella graduatoria generale con 14 punti frutto di 5 vittorie e 7 sconfitte. Le due squadre si sono già ritrovate difronte durante la fase di preparazione pre-campionato.

Le attività dei giallorossi proseguiranno senza sosta fino a sabato 11 gennaio.

La dichiarazione di coach Juan Manuel Cichello: “In questi primi giorni del nuovo anno solare stiamo lavorando sulla tecnica individuale dei singoli atleti che abbiamo a disposizione considerato che alcuni di loro sono impegnati con le rispettive nazionali a Berlino. Migliorare i risultati della prima parte di stagione è il nostro obiettivo principale e per farlo dobbiamo arrivare preparati per riuscire ad interpretare ogni singola partita alla stregua di una finale”.

Il programma della settimana dal 6 al 12 gennaio 2020:

Lunedì 6 gennaio:

Mattina: Pesi e Tecnica

Pomeriggio: Tecnica

Martedì 7 gennaio:

Mattina: Riposo

Pomeriggio: Tecnica

Mercoledì 8 gennaio:

Mattina: Pesi e Tecnica

Pomeriggio: Allenamento congiunto con Lagonegro

Giovedì 9 gennaio:

Mattina: Riposo

Pomeriggio: Tecnica

Venerdì 10 gennaio:

Mattina: Pesi e Tecnica

Pomeriggio: Tecnica

Sabato 11 gennaio:

Mattina: Tecnica

Pomeriggio: Riposo