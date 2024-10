Volley – Tonno Callipo a testa alta contro i campioni d’Italia. Finisce 1-3

L’ottava giornata di Regular Season del torneo di Superlega ha portato in Calabria i campioni d’Italia e d’Europa di Lube Civitanova che si impongono 3-1 sulla Tonno Callipo Calabria al PalaCalafiore continuando con il vento in poppa in testa alla classifica. Di contro i padroni di casa che si presentavano rinvigoriti dal successo contro Verona di mercoledì scorso. E’ proprio da lì che la squadra di Cichello è ripartita lottando ad armi pari contro la squadra di De Giorgi, vincendo benissimo il primo set ma subendo il ritorno di Civitanova nel secondo e terzo set. Nel quarto set ritornava ad ammirarsi una bella Callipo fino al 21 pari quando la capolista marchigiana (ancora priva del capitano Juantorena per problemi fisici) faceva valere maggiore spessore tecnico e portando a casa parziale ed incontro.

Coach Cichello presenta lo stesso sestetto che aveva conquistato la prima vittoria stagionale: Baranowicz in regia e Abouba opposto, centrali Mengozzi e Chinenyeze, in banda Defalco e Carle, libero Rizzo. De Giorgi ha risposto con la diagonale Bruno-Ghafour, centrali Diamantini e Simon, posto quattro Leal e Kovar, libero Balaso.

Parte bene la Callipo che non mostra alcun timore reverenziale nei confronti del titolato avversario, anzi gioca punto a punto, mettendo in campo grande concentrazione e caparbietà. Sospinta sempre dall’abile regia di Baranowicz la squadra calabrese vince con un missile di Aboubacar che trova il bagher fuori di Leal. Riemerge Civitanova a fine set (22-22) con un ace di Simon, ma la Tonno Callipo è concreta e con un primo tempo di Chinenyeze e un’invasione di Lube passa 24-22. Sembra tutto finito ed invece la formazione giallorossa deve attendere soltanto al quarto set-point per spuntarla. Grande entusiasmo al PalaCalafiore e nel secondo gioco la Callipo continua a fare bene fino a tutta la parte iniziale (8-8). Da qui in poi però ecco che si vede la supremazia della squadra ospite, che fa valere più spessore tecnico in attacco soprattutto, trascinata da un Leal incontenibile. Lube prende il largo (17-14) grazie proprio alla migliorata percentuale in attacco, con la squadra di Cichello che stenta a ritrovarsi sotto le bordate anche di Kovar e Simon. E si giunge al terzo set in cui i padroni di casa sembrano mollare, anche a livello mentale: sotto 12-5 e 20-13, che raccontano di un parziale sottotono per la Callipo, in cui coach Cichello aveva tentato subito in apertura di cambiare qualcosa in banda (Ngapeth per De Falco sul 2-0 per Lube), ma senza risultati concreti. E’ un errore al servizio di Vitelli a chiudere il set a favore di Lube, proprio nel fondamentale della battuta i calabresi mostrano evidenti lacune, alla fine saranno ben 22 gli errori dai nove metri che peseranno e non poco nell’economia del match. Riemergono Baranowicz e compagni nel quarto set: si viaggia punto a punto (7-7) con Carle da una parte e Leal dall’altra che entusiasmano, insomma una partita nella partita. Il set è piacevole e spettacolare: gli applausi del pubblico accompagnano gli scambi di gioco e la Callipo regge botta ai mostri sacri di Civitanova fino al 21 pari. Ma un primo tempo di Simon ed un muro di Kovar segnano il solco con Vibo. Cichello aveva tentato anche il cambio Pierotti-De Falco. Ma la squadra vibonese non si riprende più e così ancora un muro di Kovar su Carle e quello finale di Simon chiudono set ed incontro a favore dei campioni d’Italia.

Set: (27-25; 18-25; 17-25, 21-25)

IL TABELLINO:

TONNO CALLIPO CALABRIA: Mengozzi 4, Aboubacar 16, Vitelli, Carle 17, Chinenyeze , Rizzo (L pos 45%, pr 18%), De Falco 13, Baranowicz, Pierotti, Marsili, Ngapeth, Hirsch. Ne: Sardanelli (L). All. Cichello.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani , Kovar 14, D’Hulst, Balaso (L pos 65%, pr 40%), , Leal 25, Ghafour 13, Rychlicki, Diamantini 6, Simon 11, Bruno 2. Ne: Massari, Juantorena, Bieniek, Marchisio (L). All. De Giorgi.

Arbitri: Palumbo e Spinnichia.

Tonno Callipo: ace 3, bs 22, muri 5, errori 7. Civitanova: ace 5, bs 17, muri 8, errori 6.

NOTE – durata set: 29′, 23′, 28′, 32’; tot: 112′

Spettatori: 875 Incasso: 5003,00 euro

MVP: Leal (Lube Civitanova)

LE DICHIARAZIONI:

Giancarlo D’Amico (secondo allenatore Tonno Callipo): “E’ stata una buona partita per noi, vissuta punto a punto. Importante per iniziare a trovare la fiducia che serve per affrontare le sfide di questo campionato. Abbiamo sofferto un pò troppo nel terzo set ma non dimentichiamo che difronte avevamo Civitanova. Con questo non voglio trovare giustificazioni, di sicuro dobbiamo fare meglio nei momenti di difficoltà. Siamo una buona squadra e lo stiamo dimostrando gara dopo gara. La mentalità con cui i ragazzi sono entrati in campo stasera è quella giusta perchè hanno dimostrato di non avere timore di un avversario quotato e si sono sentiti liberi di inventare quello che serviva per affrontare la situazione“.

Fefe De Giorgi (allenatore Lube Civitanova): “Ci stiamo abituando a questo tipo di partite molto insidiose anche per il valore degli avversari. Vibo ha giocato fino ad ora delle buone partite, soprattutto l’ultima con Verona quindi arrivavano molto carichi e fiduciosi. Anche noi abbiamo dovuto lottare, come è normale che sia nel nostro difficile campionato italiano. Dopo un inizio un pò a rilento in cui abbiamo sbagliato tante battute e agevolato i padroni di casa che nel primo set stavano giocando molto bene in attacco, abbiamo ripreso la gara in mano grazie all’esperienza e ai nostri giocatori di caratura“.