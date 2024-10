Volley – Tonno Callipo in campo al Pala Panini contro l’Azimut Modena

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Seconda trasferta consecutiva per la Tonno Callipo. Dopo Perugia, ecco un’altra big del Campionato di SuperLega, l’Azimut Modena di coach Stoytchev. Settimana di trasferte per i giallorossi, dunque, che si sono allenati giovedì e nella giornata di ieri al Pala Evangelisti prima di effettuare la partenza in direzione Modena dove oggi pomeriggio effettueranno una seduta di allenamento dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Coach Fronckowiak potrà contare anche sull’ultimo arrivato, lo schiacciatore brasiliano Sergio Luiz Felix Junior che sarà a disposizione per la partita contro la compagine emiliana.

Quella di domani contro l’Azimut Modena sarà la partita n° 310 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il pre-gara di Davide Marra: “Ci attende un altro match durissimo contro Modena che, peraltro, vorrà riscattare la sconfitta subita contro Milano. Per cercare di competere con loro dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto vedere contro Perugia, cercare di limitare al massimo gli errori ed essere più cinici nei momenti in cui abbiamo la possibilità di trasformare le occasioni favorevoli che riusciamo a costruirci”.

QUI AZIMUT MODENA La squadra emiliana allenata dal tecnico bulgaro Radostin Stoytchev deve fare i conti con l’infermeria. Sono numerose, infatti, le defezioni e anche i giocatori in dubbio per la sfida contro la Tonno Callipo. Costretta a fare a meno dei suoi due opposti, Sabbi ed Argenta, l’Azimut prova a fare leva sulla classe e la qualità dei suoi due posti 4 titolari, Ngapeth e l’ex Urnaut. Ma entrambi non sono al meglio ed è a rischio la loro presenza in campo. Tuttavia, è probabile che almeno uno dei due stringa i denti e scenda in campo dall’inizio. Modena è attualmente terza in classifica e Bruno e compagni sono reduci dalla maratona di mercoledì scorso sul campo della Revivre Milano, match nel quale i “canarini” emiliani sono stati sconfitti al tie-break.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Come detto, parecchi grattacapi di formazione per coach Stoytchev: il tecnico bulgaro, se Urnaut e Ngapeth saranno abili e arruolabili, potrebbe puntare su Bruno al palleggio, Urnaut opposto, Holt e Mazzone al centro, Ngapeth e Pinali di banda, Rossini libero. In casa Tonno Callipo coach Fronckowiak potrebbe schierare la stessa formazione degli ultimi due matches contro Milano e Perugia con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Pronto a fare il suo esordio nel campionato italiano il martello brasiliano Sergio Felix.

PRECEDENTI ED EX Sono sette i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore degli umbri avanti 5-2. L’unico ex di turno è Andrea Cesarini, secondo libero della Sir Safety Conad Perugia, a Vibo nella stagione 2014-15 in Serie A2 UnipolSai.

ARBITRI A dirigere il match ecco la coppia arbitrale composta da Mauro Goitre e Omero Satanassi. Goitre, proveniente dal Comitato Fipav di Torino è in Serie A dal 2008, internazionale dal 2016. Satanassi, proveniente dal Comitato Fipav di Ravenna, è di ruolo dal 1996.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel (piattaforma Eleven Sports Italia al costo di € 2,90). Differita su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre in onda martedì 13 febbraio alle ore 21:30. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde, a partire dalle ore 17:55. Aggiornamenti sui nostri social, facebook e twitter.

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia