Volley – Tonno Callipo, Cichello: ‘Continua il processo di crescita’

Mister Cichello: “Sono soddisfatto ma dobbiamo continuare a crescere”

Pian piano, passo dopo passo, la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia in vista del competitivo Campionato di Superlega 2019-20 continua a migliorare sotto gli occhi vigili degli addetti ai lavori e del pubblico giallorosso.

Soddisfatti del lavoro svolto fino a questo punto, i tecnici Juan Manuel Chichello e Giancarlo D’Amico, non perdono però la concentrazione. Entrambi sono del parere che c’è da mettere in conto che il processo di crescita e di miglioramento in questa fase non può arrestarsi. Né ci si può cullare sugli allori dopo un buon risultato ottenuto nelle amichevoli fin qui disputate, come quella di sabato pomeriggio con Castellana Grotte in cui i giallorossi hanno battuto i pugliesi aggiudicandosi tutti e quattro i set del match giocato al PalaValentia. E’ un dato di fatto inconfutabile che le tappe previste dal Campionato rappresentano tutte un ostacolo difficile e impegnativo. Dunque, la ricetta di coach Cichello è continuare a lavorare con solerzia, con serietà e abnegazione, in palestra e sul campo, sfruttando al meglio le settimane ancora a disposizione prima dello start ufficiale del prestigioso Torneo di Superlega. Tempo prezioso, tempo che deve servire per temprare il corpo e la mente. Tempo per rendere inossidabile il gruppo. Tempo per lavorare sui punti deboli, perché dalle prove sostenute fino ad ora sono arrivati, in maggioranza, segnali positivi, ma naturalmente si è anche accesa qualche spia sugli aspetti che ancora bisogna affinare. Da qui l’allenatore imposterà il sistema di lavoro della sesta settimana di preparazione pre-season. Ed è proprio coach Cichello che, all’indomani della gara con Castellana Grotte, tira un primo bilancio rispondendo a qualche domanda.

Mister cosa ha visto in campo?

“Ho visto una squadra che ha giocato molto bene nella fase di cambio palla, ha ricevuto molto bene e ha aiutato la distribuzione da parte dei nostri palleggiatori. Anche gli attaccanti hanno lavorato molto bene in questa fase. Ancora possiamo migliorare molto nel lavoro muro-difesa. Per quanto mi riguarda il bilancio è positivo.”

Rispetto alle prime due uscite della squadra, cosa è cambiato?

“C’è stato un miglioramento. Anche nelle variazioni ieri abbiamo introdotto qualcosa che avevamo preparato in settimana sia con l’uso dei primi tempi che della pipe.”

In questa settima settimana di allenamento lavorerà con la squadra quasi al completo. Su quale aspetto punterà di più?

“Proseguiremo il nostro percorso per perfezionare il gioco. Aspettiamo l’arrivo di Chinenyeze per avere una visione più completa su alcuni aspetti tecnici e tattici. Ad accompagnarci sarà sempre un grande entusiasmo anche quando il peso della fatica si farà sentire.”

Il programma della sesta settimana di preparazione pre-campionato dei giallorossi al PalaValentia prevede:

Lunedì 30 settembre:

Mattina – ore 9,30 Tecnica e Pesi

Pomeriggio – ore 17 Tecnica e Pesi

Martedì 1 ottobre:

Mattina – ore 9,30: Tecnica e Pesi

Pomeriggio – ore 17: Tecnica e Pesi

Mercoledì 2 ottobre:

Mattina – Riposo

Pomeriggio – ore 17: Tecnica e Pesi

Giovedì 3 ottobre:

Mattina – Tecnica

Pomeriggio – ore 19,30: Prima gara Torneo, Tonno Callipo – Peimar Calci

Venerdi 4 ottobre:

Mattina – Tecnica

Pomeriggio: Finali Torneo “Tonno Callipo Calabria”

Sabato 5 ottobre: Riposo

Domenica 6 ottobre: Riposo