Volley – Tonno Callipo, Valentini: “Dobbiamo imparare ad essere più cinici” – VIDEO

A due giorni dalla prossima partita, in trasferta contro Latina, ha parlato in conferenza stampa il tecnico giallorosso Antonio Valentini. Ecco cosa ha dichiarato ai media, il coach della Tonno Callipo.

Sulla mancanza di continuità della squadra: “Ad oggi ancora alcune cose non vengono, specialmente in alcune fasi di gioco come quella del contrattacco dove spesso ci ritroviamo ad avere delle occasioni che non riusciamo a sfruttare come secondo me questa squadra può fare. Dobbiamo imparare ad essere più cinici: anche nella partita con Perugia io credo che non abbiamo giocato male, ma in alcuni momenti ci siamo spenti. Su questa mancanza di continuità ne abbiamo parlato con i ragazzi e sappiamo che è una cosa che possiamo e dobbiamo migliorare“.

Sulla gestione fondamentale della battuta: “Nel caso specifico della battuta sappiamo che è un nostro punto di forza. Non riusciamo però a tenere una giusta continuità: ci sono momenti dove la battuta va molto bene, mentre in altri commettiamo troppi errori in sequenza“.

Sull’indisponibilità di Tomas Lopez: “Ci manca Lopez, il ragazzo ha avuto un infortuno ad una caviglia e sta seguendo un percorso di riabilitazione. Dobbiamo seguire dei tempi, non possiamo sicuramente accelerarli. Tomas per noi è un giocatore di un livello importante, speriamo di averlo il prima possibile con noi“.

Sulla classifica: “Noi dobbiamo capire che tutte le partite che giochiamo saranno complicate. Abbiamo degli obiettivi ben precisi, sappiamo che dobbiamo percorrere una strada consapevoli che ci possono essere dei momenti difficoltà senza perdere di vista il percorso che dobbiamo tenere. Adesso dobbiamo andare a caccia di punti, non stiamo assolutamente giocando male, ma quello che conta sono i punti, per la classifica e per tutto l’ambiente“.

Su Tubertini e Latina: “Con Lorenzo ho un ottimo rapporto, credo sia un allenatore molto preparato e per me è un amico. Latina è una squadra che sta giocando una buona pallavolo con giocatori esperti, con centrali e palleggiatore che hanno un ottimo affiatamento. E’ una partita dove noi dobbiamo andare assolutamente alla ricerca di punti“.

