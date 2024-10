Volley: Tonno Callipo ko a Sora. La serie si deciderà a gara 3

BIOSI’ INDEXA SORA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1 (25-14, 8-25, 25-23, 25-20)

BIOSI’ INDEXA SORA: Marrazzo 1, Caneschi 10, Fey 3, Nielsen 23, Rosso 10, Mattei 7, Duncan-Thibault 9, Seganov 2, Mauti (L). Non entrati: Penning, Farina, Lucarelli, Petkovic. Allenatore: Barbiero

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 4, Coscione 4, Marra (L), Lecat 11, Izzo, Massari 10, Domagala 1, Verhees 11, Patch 11, Felix, Presta. Non entrati: Corrado, Torchia (L2). Allenatore: Fronckowiak

ARBITRI: Canessa e Talento

DURATA SET: 17’, 19’, 30’, 35’. Tot. 101’.

Niente da fare per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. In Gara 2 degli ottavi di finale Play Off Challenge UnipolSai, i giallorossi vengono sconfitti dalla Biosì Indexa Sora con il punteggio di 3-1. Una Tonno Callipo che ha sbagliato l’approccio alla gara (non pervenuta nel primo set), ma che si è ripresa bene nel corso del secondo set in cui ha dominato l’avversario. Poi nel terzo e quarto set è mancato il guizzo decisivo per poter andare avanti nel conto dei set o per provare ad acciuffare il tie-break. Sora, senza Petkovic (infiammazione al polso della mano destra) e Santucci (influenzato), è riuscita, dunque, a sopperire alla mancanza del suo bomber e dell’esperto libero. Al fischio d’inizio coach Fronckowiak ha confermato lo schieramento sceso in campo in Gara 1 con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Il tecnico di casa Barbiero ha risposto con Seganov in regia, Duncan-Thibault opposto, Caneschi e Mattei al centro, Rosso e Nielsen di banda, Mauti libero. Parte male la Tonno Callipo subito sotto 4-0 con Coscione e compagni che non trovano i giusti equilibri. Sora prende il largo portandosi sul 20-10 e vincendo il set 25-14 dopo l’errore al servizio di Costa. La situazione si capovolge nel secondo set: Tonno Callipo padrona del campo con Costa in battuto ad imprimere la prima forte accelerazione: 4-11 per i giallorossi. Poi è il turno dai nove metri di Massari ad ampliare il divario con i giallorossi addirittura avanti 7-20 e con Verhees sugli scudi. Il set si chiude 8-25 per Coscione e compagni. Terzo set con i padroni di casa avanti, ma con la Tonno Callipo brava più volte a ricucire lo svantaggio senza però mai trovare il guizzo decisivo. E così Sora conquista il set 25-23. Quarto set a corrente alternata: bene la Tonno Callipo nella fase iniziale, ma è Sora che nella parte centrale ribalta la situazione portandosi avanti 18-13. I giallorossi non riusciranno più a rientrare subendo nel finale i colpi di uno scatenato Nielsen autore del punto finale (25-20 per i padroni di casa). La serie, dunque, si deciderà domenica prossima in Gara 3. Ore 18:00 al PalaValentia.

Nella foto, la grinta di Jacopo Massari durante il match di oggi pomeriggio (foto Argos Volley Sora)