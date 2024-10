Volley Tonno Callipo, Lecat: “Dobbiamo avere fame di vittorie”

E’ stato tra i migliori in campo nel match di domenica scorsa contro Civitanova dimostrando buoni in numeri soprattutto in attacco e in battuta. François Lecat ritorna a parlare del match contro i marchigiani, ma la testa del posto 4 giallorosso è già alle prossime partite, a partire dalla prossima gara in trasferta contro la Wixo Lpr Piacenza.

“E’ stato un peccato non essere riusciti ad ottenere punti contro Civitanova perché abbiamo messo in campo una buona intensità ed abbiamo giocato una buona partita. Però, nonostante la sconfitta, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati alla vigilia. Secondo me è un passo avanti, ma dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo lavorare per crescere ancora e avere la fame di vittorie per arrivare ad esprimere una pallavolo ancor più incisiva”.

NOTIZIARIO GIALLOROSSO – La squadra è tornata ad allenarsi ieri con una doppia seduta di allenamento, pesi e tecnica. In vista della gara in programma al Pala Banca di Piacenza, domenica 22 ottobre ore 18.00, ecco il programma settimanale degli allenamenti:

MERCOLEDI’: tecnica;

GIOVEDI’: mattina pesi+tecnica, pomeriggio tecnica;

VENERDI’: mattina tecnica individuale, pomeriggio tecnica;

SABATO: mattina tecnica, pomeriggio partenza per Piacenza.

Fonte: Ufficio stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia