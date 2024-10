Volley Tonno Callipo: lo spettacolo della grande pallavolo vi aspetta

Ancora pochi giorni di attesa e poi prenderà ufficialmente il via una nuova entusiasmante stagione da vivere intensamente attraverso i colori giallorossi.

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è pronta ad affacciarsi per la seconda stagione consecutiva allo spettacolo della SuperLega UnipolSai e vi aspetta in un Palavalentia ancora più efficiente, funzionale e moderno.

Siamo da sempre convinti che il motto, “l’unione fa la squadra”, sia il punto di partenza per poter ambire ad ottenere risultati sul campo e per poter crescere in termini di organizzazione, visibilità e ricaduta socio-economica sul territorio. Noi siamo pronti a farvi divertire! La stagione sta per iniziare! E vi invitiamo a seguirci ancor più numerosi perché domani partirà la campagna abbonamenti! Ce n’è per tutti i gusti! ! Di seguito, intanto, i prezzi dei biglietti per partita singola:

Prezzi biglietti:

Settori liberi

BIGLIETTO INTERO € 10,00

BIGLIETTO RIDOTTO (7-17 anni / over 65) € 5,00

BAMBINI UNDER 6 ANNI ingresso gratuito

Settore numerato

BIGLIETTO € 15,00

Partite di cartello

Nell’arco della stagione la società praticherà dei prezzi differenti allorquando si giocheranno delle partite di cartello, così come avvenuto la scorsa stagione in occasione delle partite casalinghe giocate contro le “grandi” del campionato: Civitanova, Trento, Modena, Perugia. Di seguito, ecco i prezzi relativi alle partite di cartello:

Settori liberi

BIGLIETTO INTERO € 15,00

BIGLIETTO RIDOTTO (7-17 anni / over 65) € 10,00

BAMBINI UNDER 6 ANNI ingresso gratuito

SETTORE NUMERATO

BIGLIETTO € 20,00

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentina