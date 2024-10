Volley – Per la Tonno Callipo nulla da fare a Perugia

Barthelemy CHINENYEZE, attacco durante Sir Safety Conad Perugia vs Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, 6ª giornata Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Superlega Credem Banca presso PalaBarton Perugia IT, 17 novembre 2019. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2019-11-17/ND5_6797-llive]

Nella sesta giornata di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20 la Tonno Callipo Calabria VV resta in fondo alla classifica a quota 1 punto e rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Al PalaBarton si impone perentoriamente (3-0) una Perugia forte e decisa trascinata dal cubano Leon (19) e dall’olandese Hoogendoorn (13).

Per i giallorossi calabresi non era di certo questo l’avversario più idoneo per riscattare il passo falso di mercoledì scorso contro Sora. Ma dopo aver rimediato la quinta sconfitta consecutiva, gli uomini di mister Cichello si ritrovano a disposizione solo tre giorni per preparare la prossima sfida con Verona che si disputerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria mercoledì 20 novembre alle 19,30. Contro gli scaligeri Baranowicz e compagni dovranno cercare di fare di tutto per muovere la classifica.

La formazione di Heynen, di contro, con questa vittoria è riuscita nell’intento di continuare la sua corsa verso il primo posto mettendo in cascina altri tre punti.

Nei primi due set sono i padroni di casa a tenere in mano le redini del gioco impedendo alla Tonno Callipo qualsiasi tipo di reazione ad eccezione di uno sporadico momento di parità sul 4-4 nel secondo game che è poi risultato ininfluente per l’andamento del parziale stesso.

Nella terza frazione di gioco i giallorossi provano con determinazione a rimanere attaccati alla partita e grazie ad un primo tempo di Mengozzi e ad un attacco vincente di Abouba riesce a portare la situazione in parità. Dal 13 pari in poi, dopo il time-out chiesto da coach Cichello, la squadra però subisce un’involuzione che la porta ad andare sotto, prima di due lunghezze, per poi vedere l’allungo decisivo di Perugia che con estrema facilità chiude anche il terzo set con un ace di Leon (25-17).

IL TABELLINO:

Sir Safety Perugia: Piccinelli, Hoogendoorn 13, Bendicenti L2, Taht 1, Biglino, Leon 19, Lanza 6, Zoukouski, Russo 3, Colaci L, Atanasijevic 0, De Cecco 1, Plotnytskyi 2, Podrascanin 9. Allenatore : Heynen

Tonno Callipo Calabria: Mengozzi 6, Marsili, Abouba 10, Vitelli, Pierotti 1, Ngapeth 2, Carle, Chinenyeze 4, Rizzo L, Sardanelli L2, Defalco 11, Hirsch 2, Baranowicz 0. Allenatore: Cichello

Sir Safety Perugia – Tonno Callipo Calabria: 3-0

Set: (25-17; 25-17; 25-17)

Arbitri: Luciani – Giardini

Perugia Ric. Pos. 54% ; Perf. 31% ; Battute vincenti 11; Errate 9; Muri 3

Tonno Callipo: Ric. Pos. 31%; Perf. 12%; Battute vincenti 3; Errate 13; Muri 2

Durata set: 23′, 24′, 25′