Volley – La Tonno Callipo al PalaCalafiore per tutto il prossimo campionato?

Una bella cornice di pubblico con 4000 persone giunte al PalaCalafiore per assistere al match di SuperLega Credem Banca Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Azimut Leo Shoes Modena. E’ record di pubblico per la società giallorossa che, grazie alla collaborazione con la città metropolitana di Reggio Calabria e la Fipav RC, ha dato la possibilità a moltissimi calabresi (giunti da ogni parte della regione) e siciliani di poter veder da vicino i campioni della pallavolo. Ecco cosa ha dichiarato il Presidente Pippo Callipo nel day-after:

“E’ stata una bellissima giornata, piena di soddisfazioni, che ripeterei. E’ vero, c’è stato qualche disagio dovuto soprattutto alla brevità dei tempi organizzativi. A Reggio sono arrivati tantissimi calabresi, provenienti anche dal Nord della Regione e tantissimi siciliani. Moltissima gente mi ha ringraziato chiedendomi anche se in futuro si possa rigiocare a Reggio Calabria. La Tonno Callipo Calabria è la squadra di tutti i calabresi”.

Scrivevamo questo lo scorso novembre, nella giornata in cui la città di Reggio Calabria ha ospitato un match di alto livello tra la Tonno Callipo appunto e Modena. Perchè questo richiamo? Perchè ospite della trasmissione Momenti Amaranto in onda su Video Touring, il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, ha dichiarato di aver ricevuto ufficialmente richiesta da parte della società vibonese la disponibilità del PalaCalafiore, per le gare interne della Tonno Callipo.

Non un match occasionale, quindi, ma la possibilità di giocare le partite casalinghe nell’imponente impianto reggino, motivazioni che scaturiscono dalla impossibilità di farlo al Palavalentia, non a norma dopo una serie di deroghe.