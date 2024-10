Volley Tonno Callipo a Piacenza con un poker di ex

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si prepara ad affrontare la sfida di domenica pomeriggio 22 ottobre contro la Wixo Lpr Piacenza. Quella tra emiliani e calabresi sarà una partita dal sapore un po’ speciale per quattro componenti dell’organico giallorosso (giocatori e staff tecnico).

In particolar modo ritorno a casa per Jacopo Massari: lo schiacciatore parmense è cresciuto nella società emiliana disputando tante stagioni nei campionati minori (Serie C e Serie B2) dal 2007 al 2010, seguite da altrettanti campionati disputati con la prima squadra.

E negli anni in cui Massari era una delle colonne portanti del settore giovanile, ad allenare lui, insieme, tra gli altri, ad atleti del calibro di Piano e Vettori, c’era nel ruolo di primo allenatore Lorenzo Tubertini. Si proprio lui, il tecnico modenese attuale head-coach della Tonno Callipo. Tubertini a Piacenza rimane per quattro stagioni dove allena Under 18 e Under 20 e disputa i campionati di B2, oltre ad essere prezioso collaboratore dello staff di Angelo Lorenzetti, allenatore con il quale Piacenza si laurea campione d’Italia nella stagione 2008-09.

Per Tubertini anche l’occasione di essere per tre giorni, nel gennaio del 2012, il primo allenatore di Piacenza dopo l’addio di Lorenzetti e prima dell’insediamento sulla panchina biancorossa di coach Luca Monti. Altro grande ex di turno è Davide Marra: il libero calabrese disputa cinque stagioni con la casacca piacentina diventando ben presto un idolo della tifoseria emiliana.

L’atleta classe 1984 di Praia a Mare vince una Coppa Italia e una Challenge Cup e nel 2013 va ad un passo dalla vittoria dello scudetto fermando la propria corsa solamente a Gara 5 contro Trento al termine di una serie di finale scudetto davvero emozionante. E per ultimo, ecco Manuel Coscione: il capitano giallorosso disputa a Piacenza il campionato 2015-16.

Stagione difficile per il club emiliano che termina la regular season all’ultimo posto con sole 2 vittorie a fronte di 19 sconfitte. Nonostante ciò, la squadra di Giuliani si ricompatta, Coscione si rende protagonista di un finale di stagione ad alti livelli e la società del presidente Molinaroli si consola con la vittoria dei Play-Off 5° posto che valgono la qualificazione alla Challenge Cup.

Di seguito, ecco il dettaglio statistico relativo allo score di Coscione, Marra e Massari nelle stagioni trascorse a Piacenza (escluse le competizioni europee). Nostra elaborazione su dati da www.legavolley.it:

MANUEL COSCIONE – STAGIONE 2015-16

PRESENZE – 29

PUNTI REALIZZATI – 43

ACE – 18

ATTACCHI VINCENTI – 9, 42,9%

MURI – 16

JACOPO MASSARI – STAGIONI 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2014-15

PRESENZE – 91

PUNTI REALIZZATI – 158

ACE – 10

RICEZIONE – 514, RIC. PERF. 159, 30,9%

ATTACCHI VINCENTI – 128, 39,3%

MURI – 20

DAVIDE MARRA – DAL 2010 AL 2015

PRESENZE – 175

PUNTI REALIZZATI – 1

RICEZIONE – 3777, RIC. PERF. 1389, 36,8%.

ATTACCHI VINCENTI – 1