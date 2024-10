Volley – Tonno Callipo, venerdì al PalaValentia test con Lagonegro

Tanta intensità e tanto ritmo in questa settimana di allenamenti per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Con il Campionato che nel prossimo fine settimana osserverà la consueta pausa per le finali della Del Monte® Coppa Italia, lo staff giallorosso capeggiato da coach Marcelo Fronckowiak sta lavorando duro in vista dei prossimi impegni (il prossimo match di regular season è previsto per venerdì 02 febbraio, ore 20:30, in casa contro Milano). Al termine di questa intensa settimana di lavoro è stato programmato un allenamento congiunto insieme alla compagine della Geosat Geovertical Lagonegro che milita nel Campionato di Serie A2 UnipolSai e tra le cui fila giocano due ex giallorossi, Domenico Maiorana e Simone Sardanelli. L’allenamento si terrà venerdì 26 gennaio con inizio riscaldamento previsto alle ore 16:30.

(Nella foto, le indicazioni di coach Fronckowiak a Pieter Verhees)