Volley Val Gallico alle Finali Nazionali 2015

Nuova Finale, nuova sfida!

La Volley Val Gallico, dopo aver conseguito il titolo di Campione Provinciale e Regionale Pallavolo Csi nella categoria femminile, maschile e mista si affaccia alla ribalta nazionale.

Per la prima volta la Calabria verrà rappresentata alle Finali Nazionali di Pallavolo Mista Csi, dove si scontrerà con i migliori d’Italia per decretare i campioni di categoria 2014/2015.

Finalmente una città come Reggio Calabria, che per quasi 20 anni è stata alla ribalta nazionale per alti livelli di gioco e grandi risultati, nella pallavolo femminile con la AS Pallavolo Nausicaa Reggio Calabria e Pallavolo Gallico prima Medinex poi, nel maschile con la Jonica Agrumi poi Luck As Volley, e che oggi vede risvegliare il movimento con nuove realtà, fra tutte la Golem Palmi che conquista la serie A2 femminile, farà riecheggiare il suo nome per le vie di Montecatini in un competizione Nazionale, in una categoria assolutamente innovativa: la pallavolo mista, laddove uomini e donne vanno al di là delle loro capacità attingendo a tutta la tecnica e la resistenza fisica in loro possesso.

Le soddisfazioni e le emozioni non finiscono mai in casa Val Gallico. Partecipare alle nazionali è già un obiettivo centrato di per sè e tutti gli atleti hanno voglia di spingersi oltre, oltre i propri limiti, oltre i limiti Regionali, oltre le proprie esperienze per farne delle altre foriere di successi futuri.

È tutto pronto, Arecchi e compagni si trasferiscono a Montecatini Terme, dove, dal 08/07/2015 al 12/07/2015, vivranno un sogno, il loro sogno!

Giorni impegnativi aspettano la Volley Val Gallico, più partite al giorno per diversi giorni, affrontate col sorriso di chi ama questo sport.

Volley Val Gallico, Reggio è stretta intorno a te!