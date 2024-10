Vota la ‘Miglior Pizzeria’ di Reggio Calabria per il ‘Premio CityNow 2018!

Assegnare un premio, qualunque esso sia, non è un’impresa semplice. Avere la responsabilità di attribuire la qualifica di ‘primo classificato’ non è certo un compito facile, per nessuna giuria al mondo, nemmeno per la più esperta. La critica, si sa, è sempre dietro l’angolo ma se quella giuria è fatta di gente comune tutto diventa più agevole e il premio attribuito acquisisce un’autorevolezza ed un prestigio immediato ed incontrovertibile.

CityNow lancia una sfida attraverso il ‘Premio CityNow 2018’. Da oggi sarete proprio Voi, che da oltre cinque anni contribuite al successo del nostro magazine, a formare la giuria del ‘Premio CityNow’, un premio che si propone come riconoscimento credibile, sincero ed autentico e che intende premiare le eccellenze reggine. Perché chi legge CityNow conosce la città e il suo popolo. Chi sfoglia CityNow vive la città in tutti i suoi aspetti, culturali e sociali, e cosa più importante, ha a cuore ogni angolo della propria città.

Ogni mese dunque verrà assegnato un premio dedicato a chi ha deciso di investire le proprie energie, la propria professionalità e le proprie risorse nella nostra terra. Pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, rosticcerie e tante altre attività saranno esaminate, valutate e vagliate proprio da Voi.

Si parte con la Miglior Pizzeria di Reggio Calabria’. Dall’1 al 15 marzo potrete votare la migliore pizzeria di Reggio Calabria. Chi ottiene più preferenze vincerà la realizzazione gratuita di un video realizzato da noi di ‘CityNow’ e un premio di riconoscimento!

Sotto l’elenco di tutte (o quasi) le pizzerie della nostra città. Vota la tua preferita!

E se non trovate nell’elenco la Vostra pizzeria, potrete segnalarla a redazione@citynow.it. Verrà inserita nell’elenco e potrete esprimere il Vostro voto.

A fine sondaggio di ogni mese verrà decretato il ‘primo classificato’ che riceverà l’ambito ‘Premio CityNow 2018’.

[poll id=”3″]