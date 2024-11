Wedding Expo a Gioia Tauro: l’ospite d’onore Enzo Miccio elegge la ‘sposa più bella’

di Federica Geria – La fiera per gli Sposi e per la Casa, tenutasi al Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro (RC) dal 27 Settembre al 5 Ottobre, si è conclusa con un finale super.Un grande successo dunque per questa Wedding Expo: 100 espositori partecipanti, provenienti da tutte le provincie della Calabria hanno condotto future spose e non, attraverso un viaggio tra abiti da sposa, torte nuziali, acconciature, make up, confetti e musica.La fiera si conclude con un elegantissimo Bridal Fashion Show, nel quale sfilano abiti da sposa delle collezioni 2015 di vari atelier calabresi: Lino Valeri,Terry Spose, Sposa In, Sposa Chic, Temptation’s Gallery, il Bocciuolo, Zero Tondo fashion.Una giuria di illustri ospiti: Giuseppe Fata presidente dell’Unione Nazionale delle camere regionali della Moda Italiana, Lino Valeri stilista nonchè ambasciatore della camera regionale della Moda Calabria, Gaetano Aveta fotografo, Olivia Morabito titolare dell’atelier Sposa In di Reggio Calabria, Antonio Rositano organizzatore dell’evento Wedding Expo e infine presidente di giuria e ospite d’onore Enzo Miccio.Enzo, affermatissimo conduttore televisivo e wedding planner italiano, noto per la conduzione di programmi sul canale Real Time “Ma come ti vesti?”, “Shopping Night”, “Wedding Planners” e “L’eleganza del maschio”, decreta insieme al resto della giuria “la sposa più bella” che poserà successivamente come modella per la copertina del Wedding Magazine “Reggio Nozze” di Giugno 2015.Il consiglio di Enzo per tutte le future spose: “Uno solo?! Ragazze non lasciatevi prendere la mano dall’emozione e dall’entusiasmo. Il matrimonio è un evento importante che coinvolge amici e parenti, è l’evento che vi metterà in evidenza quel giorno, che vi farà sentire protagoniste (non a caso io chiamo le mie sposine “principesse”). Affidatevi a un professionista, qualcuno che vi possa guidare nelle vostre scelte. Il mio compito è quello di prendere la sposa per mano e accompagnarla all’altare, dandole consigli utili.”Dieci ragazze sfilano sulla passarella, in un Bridal Fashion Show di luci e musica, elegante, spensierato e coinvolgente.Concluso lo show la guess star Enzo Miccio proclama la vincitrice: “E’ stato molto difficile, se la son cavata tutte bene, erano abbastanza disinvolte”.Il premio di Miss copertina Reggio Nozze 2015 va alla giovanissima calabrese Marika Simone.Grande entusiasmo e numerose partecipazioni per la fiera Wedding Expo 2015 di Gioia Tauro, definita come una “manifestazione eccellente”. i need to buy the