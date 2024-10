Week end di gelo in Calabria, nevicate anche a quote basse

Allerta gialla per rischio idrogeologico valida per tutta la Regione

Dalle prime ore di oggi, sabato 23 febbraio, sono previste nevicate a carattere sparso che interesseranno la Calabria settentrionale a quote superiori a 200-300 metri, ma localmente fino a livello di pianura.

Sopra i 400-600 metri la neve cadrà invece sulla Calabria centro-meridionale. Gli apporti saranno generalmente moderati, ma localmente abbondanti a quote di montagna.

Tali condizioni determinano per domani un’Allerta gialla per rischio idrogeologico valida per tutta la Regione.

Si raccomanda la massima prudenza.