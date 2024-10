‘Welcome to Reggio Calabria’, parte il progetto con gli studenti della “D.Alighieri”

Parte oggi il progetto educativo e promozionale ‘Welcome to Reggio Calabria’, che per i mesi di luglio e agosto vedrà coinvolti circa 50 studenti ungheresi della ‘D.Alighieri’. Conoscere da vicino il territorio reggino, attraverso una serie di visite mirate ad aziende locali, entrare in contatto con le principali realtà sportive e artistiche, questa la missione alla base del progetto.

Oggi l’aperitivo di benvenuto, con un tandem linguistico in collaborazione con l’associazione Esn che si terrà dalle ore 19 al lido ‘Pepy’s’ di Reggio Calabria. Gli studenti questo pomeriggio avranno cosi l’opportunità di approcciare il nuovo contesto, che li ospiterà in questi due mesi, attraverso la formula del tandem linguistico. Di cosa si tratta? Il tandem linguistico è un metodo informale di apprendimento delle lingue con una semplice conversazione. Ha un format molto apprezzato ed è uno dei modi più efficaci per migliorare la lingua, fare nuove amicizie, promuovere la cultura e l’idea di Europa, di unione tra diverse culture e di cittadinanza europea.

Nelle prossime settimane, gli studenti saranno coinvolti in modo diretto e accompagnati in un percorso che gli permetterà di ampliare in modo considerevole la loro conoscenza del territorio reggino e le principali espressioni che lo animano. Inizia oggi quindi un viaggio fatto di conoscenza e apprendimento, ma anche svago. Il progetto infatti prevede anche appuntamenti ludici che partiranno martedi 4 luglio presso il ‘Pepy’s Beach’ e avranno cadenza settimanale.

Ideato dal promoter Natale Militano e dal giornalista Pasquale Romano, ‘Welcome to Reggio Calabria’ ha incontrato l’entusiasta adesione della professoressa Elias Ildiko della ‘D. Alighieri’, che ha supportato il progetto e fornito gli strumenti ideali per implementarlo. L’intenzione è quella di coinvolgere gli studenti in numerose attività, dando loro la possibilità di apprezzare da vicino le virtù del territorio reggino, troppe volte inespresso o non valorizzato in modo adeguato.

Citynow seguirà da vicino l’intero percorso degli studenti ungheresi, raccontando le loro impressioni, emozioni, momenti che ne hanno caratterizzato positivamente l’esperienza a Reggio Calabria.